https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/pervoe-zasedanie-rabochey-gruppy-po-voprosam-novykh-tamozhennykh-poshlin-proshlo-v-kabmine-1053517056.html

Первое заседание рабочей группы по вопросам новых таможенных пошлин прошло в Кабмине

Первое заседание рабочей группы по вопросам новых таможенных пошлин прошло в Кабмине

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Первое заседание рабочей группы по проведению анализа состояния экономики после изменения таможенных ставок с 1 января 2025 года... 28.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-28T18:23+0300

2025-01-28T18:23+0300

2025-01-28T18:23+0300

в абхазии

абхазия

торговля

таможня

валерий бганба

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Первое заседание рабочей группы по проведению анализа состояния экономики после изменения таможенных ставок с 1 января 2025 года прошло под председательством и.о. президента Абхазии Валерия Бганба.Как уточнила начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии Асида Квициния, постановление правительства, которое предусматривает гармонизированные таможенные ставки, коснулось около 7,5 тысячи товарных субпозиций из более 15 тысяч позиций. Среди них товары из группы потребительской корзины. Если в прошлые годы таможенная пошлина на такие товары составляла 2%, то после вступления в силу новых ставок пошлины повысились до 3%. При этом Квициния отметила, что из списка потребительской корзины есть позиции, которых не коснулось повышение пошлин, например, сахар, хлебобулочные изделия. Таких значительных изменений не было с 2005 года, добавила она. Из общего числа стратегически важных товаров и ресурсов гармонизированные ставки были применены в отношении 2727 субпозиций. И.о. замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал, что перед подготовкой проекта постановления, согласно регламенту, предварительные материалы и предложения направили в Минфин, Минюст и ГТК. "Изучали предложения российской стороны. Она предлагала обратить внимание на перечень товаров, которые для Абхазии наиболее значимые и повышение стоимости которых может оказать наиболее негативное воздействие", – уточнил он. Повышение таможенных пошлин касается всех бизнесменов за исключением тех, кто может предоставить сертификаты страны происхождения товаров, сказал председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Астамур Гагулия. "У нас два соглашения, по-моему, это с Сирией и Россией. Я не могу сказать, в каком количестве компании и предприниматели их предоставляют. Это вопросы к таможенным органам", – отметил он. По словам Гагулия, на практике достаточно много предпринимателей предоставляют эти сертификаты, и за счет этого им не начисляется таможенная пошлина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/rabochaya-gruppa-predlozhit-korrektirovki-vstupivshikh-s-1-yanvarya-stavok-tamozhennykh-poshlin-1053469764.html

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абхазия, торговля, таможня, валерий бганба