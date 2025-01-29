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Более ста украинских БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Более ста украинских БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 28 на 29 января сбили над российскими регионами 104 украинских БПЛА, сообщает Министерство... 29.01.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 28 на 29 января сбили над российскими регионами 104 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.47 дронов уничтожили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 - над Смоленской. Один из дронов был сбит при попытке нападения на Смоленскую атомную электростанцию. В пресс-службе сообщили, что АЭС работает в штатном режиме, задействованы два энергоблока, третий энергоблок находится на плановом ремонте с 13 января.Семь беспилотников перехватили в небе над Тверской областью, четыре над Белгородской, по три над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dvurechnaya-v-kharkovskoy-oblasti-1053519234.html

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