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Более ста украинских БПЛА сбили над российскими регионами за ночь
Более ста украинских БПЛА сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 28 на 29 января сбили над российскими регионами 104 украинских БПЛА, сообщает Министерство... 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 28 на 29 января сбили над российскими регионами 104 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.47 дронов уничтожили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 - над Смоленской. Один из дронов был сбит при попытке нападения на Смоленскую атомную электростанцию. В пресс-службе сообщили, что АЭС работает в штатном режиме, задействованы два энергоблока, третий энергоблок находится на плановом ремонте с 13 января.Семь беспилотников перехватили в небе над Тверской областью, четыре над Белгородской, по три над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dvurechnaya-v-kharkovskoy-oblasti-1053519234.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 28 на 29 января сбили над российскими регионами 104 украинских БПЛА, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
47 дронов уничтожили над Курской областью, 27 – над Брянской, 11 - над Смоленской. Один из дронов был сбит при попытке нападения на Смоленскую атомную электростанцию. В пресс-службе сообщили, что АЭС работает в штатном режиме, задействованы два энергоблока, третий энергоблок находится на плановом ремонте с 13 января.
Семь беспилотников перехватили в небе над Тверской областью, четыре над Белгородской, по три над Нижегородской и Калужской, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.