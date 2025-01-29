https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/ekspert-speleologicheskiy-potentsial-abkhazii-beskonechen-1053544946.html

Эксперт: спелеологический потенциал Абхазии бесконечен

Эксперт: спелеологический потенциал Абхазии бесконечен

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пещера Снежная в окрестностях села Дурипш находится на четвертом месте по глубине в мире, отметил в эфире радио Sputnik лидер команды... 29.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-29T17:00+0300

2025-01-29T17:00+0300

2025-01-29T19:17+0300

в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пещера Снежная в окрестностях села Дурипш находится на четвертом месте по глубине в мире, отметил в эфире радио Sputnik лидер команды спелеологов "МГУ PRO" Андрей Шувалов. По словам Шувалова, в пещере Снежная находятся настолько гигантские пространства, что в них поместился бы московский стадион "Лужники". Абхазия интересна спелеологам тем, что все четыре самые глубокие пещеры в мире расположены на ее территории. Тем самым они представляют интерес для всего мира, и республика может этим гордиться, сказал эксперт. Шувалов подчеркнул, что спелеологический потенциал Абхазии бесконечный, и это может стать частью туристического направления. Экспедиция спелеологов Московского госуниверситета в Абхазии проводится под патронажем первого проректора АГУ, директора Института экологии республики Романа Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/shuvalov-o-peschere-snezhnaya-bliz-duripsha-stadion-luzhniki-mozhno-pod-zemlyu-zasunut--1053514677.html

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