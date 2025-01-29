https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/ekspert-speleologicheskiy-potentsial-abkhazii-beskonechen-1053544946.html
Эксперт: спелеологический потенциал Абхазии бесконечен
Эксперт: спелеологический потенциал Абхазии бесконечен
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пещера Снежная в окрестностях села Дурипш находится на четвертом месте по глубине в мире, отметил в эфире радио Sputnik лидер команды... 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пещера Снежная в окрестностях села Дурипш находится на четвертом месте по глубине в мире, отметил в эфире радио Sputnik лидер команды спелеологов "МГУ PRO" Андрей Шувалов. По словам Шувалова, в пещере Снежная находятся настолько гигантские пространства, что в них поместился бы московский стадион "Лужники". Абхазия интересна спелеологам тем, что все четыре самые глубокие пещеры в мире расположены на ее территории. Тем самым они представляют интерес для всего мира, и республика может этим гордиться, сказал эксперт. Шувалов подчеркнул, что спелеологический потенциал Абхазии бесконечный, и это может стать частью туристического направления. Экспедиция спелеологов Московского госуниверситета в Абхазии проводится под патронажем первого проректора АГУ, директора Института экологии республики Романа Дбар.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/shuvalov-o-peschere-snezhnaya-bliz-duripsha-stadion-luzhniki-mozhno-pod-zemlyu-zasunut--1053514677.html
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спелеологи, гудаутский район, абхазия, россия
спелеологи, гудаутский район, абхазия, россия
Эксперт: спелеологический потенциал Абхазии бесконечен
17:00 29.01.2025 (обновлено: 19:17 29.01.2025)
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Пещера Снежная в окрестностях села Дурипш находится на четвертом месте по глубине в мире, отметил в эфире радио Sputnik лидер команды спелеологов "МГУ PRO" Андрей Шувалов.
"Она четвертая сейчас по глубине, но ее особенность заключается в том, что в ней протекают две большие подземные реки. По одной из них можно идти восемь километров вниз по течению, а на другую мы приходим на дне – она наоборот течет к нам на встречу", — уточнил он.
По словам Шувалова, в пещере Снежная находятся настолько гигантские пространства, что в них поместился бы московский стадион "Лужники".
Абхазия интересна спелеологам тем, что все четыре самые глубокие пещеры в мире расположены на ее территории. Тем самым они представляют интерес для всего мира, и республика может этим гордиться, сказал эксперт.
Шувалов подчеркнул, что спелеологический потенциал Абхазии бесконечный, и это может стать частью туристического направления.
Экспедиция спелеологов Московского госуниверситета в Абхазии проводится под патронажем первого проректора АГУ, директора Института экологии республики Романа Дбар.