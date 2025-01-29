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https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/posolstvo-abkhazii-poprosit-tsik-otkryt-dopuchastki-esli-parlament-primet-popravki-1053545545.html
Посольство Абхазии попросит ЦИК открыть допучастки, если Парламент примет поправки
Посольство Абхазии попросит ЦИК открыть допучастки, если Парламент примет поправки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент... 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент примет соответствующие поправки. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/tsik-rf-gotov-pomoch-s-otkrytiem-dopuchastkov-v-rossii-esli-tsik-abkhazii-primet-reshenie-1053519895.html
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цик абхазии, абхазия, россия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, россия, выборы президента абхазии - 2025

Посольство Абхазии попросит ЦИК открыть допучастки, если Парламент примет поправки

14:00 29.01.2025 (обновлено: 19:24 29.01.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент примет соответствующие поправки.
В ответе на обращение председателя ВААК Муссы Экзекова абхазский посол Алхас Квициниа пояснил, что с 2009 года по сложившейся практике участки открывались только в Москве и Черкесске, и, согласно действующему законодательству, составы участковых избирательных комиссий должны утверждаться за 30 дней до выборов.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.
С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2025
В Абхазии
ЦИК РФ готов помочь с открытием допучастков в России, если ЦИК Абхазии примет решение
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