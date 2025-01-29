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Посольство Абхазии попросит ЦИК открыть допучастки, если Парламент примет поправки
Посольство Абхазии попросит ЦИК открыть допучастки, если Парламент примет поправки
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент... 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент примет соответствующие поправки. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/tsik-rf-gotov-pomoch-s-otkrytiem-dopuchastkov-v-rossii-esli-tsik-abkhazii-primet-reshenie-1053519895.html
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цик абхазии, абхазия, россия, выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии, абхазия, россия, выборы президента абхазии - 2025
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Посольство Абхазии немедленно направит в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент примет соответствующие поправки.
В ответе на обращение председателя ВААК Муссы Экзекова абхазский посол Алхас Квициниа пояснил, что с 2009 года по сложившейся практике участки открывались только в Москве и Черкесске, и, согласно действующему законодательству, составы участковых избирательных комиссий должны утверждаться за 30 дней до выборов.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.
С предложением открыть дополнительные участки в России обратились представители абхазских диаспор в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, главы общественных организаций.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова помочь организовать дополнительные участки для голосования, если абхазские власти примут такое решение.