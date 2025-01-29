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Россия выразила готовность оказать помощь в посткризисном восстановлении Сирии
Россия выразила готовность оказать помощь в посткризисном восстановлении Сирии
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Силы вооруженной сирийской оппозиции заняли столицу республики 8 декабря. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Россия готова оказать сирийскому народу помощь в посткризисном восстановлении страны, сообщает российский МИД.Межведомственная делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым посетила Дамаск впервые после смены власти. Вопросы двусторонних отношений они обсудили с главой новой сирийской администрации Ахмедом Шараа и членами временного правительства. Кроме того, российская делегация подчеркнула важность налаживания устойчивого политического процесса в стране и важность вовлечения всех политических сил и этноконфессиональных групп в решение внутренних проблем страны. В конце ноября 2024 года силы вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на позиции армии, 8 декабря они вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну, Россия из гуманитарных соображений предоставила ему убежище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/zakharova-zapad-ne-imeet-prava-govorit-o-pravakh-cheloveka-v-sirii-1053126169.html
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Россия выразила готовность оказать помощь в посткризисном восстановлении Сирии
12:50 29.01.2025 (обновлено: 12:53 29.01.2025)
Силы вооруженной сирийской оппозиции заняли столицу республики 8 декабря.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Россия готова оказать сирийскому народу помощь в посткризисном восстановлении страны, сообщает российский МИД.
Межведомственная делегация во главе с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым посетила Дамаск впервые после смены власти.
Вопросы двусторонних отношений они обсудили с главой новой сирийской администрации Ахмедом Шараа и членами временного правительства.
"При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, территориальной целостности и суверенитета САР, а также готовность оказать сирийскому народу необходимую помощь в посткризисном восстановлении страны", – говорится в тексте.
Кроме того, российская делегация подчеркнула важность налаживания устойчивого политического процесса в стране и важность вовлечения всех политических сил и этноконфессиональных групп в решение внутренних проблем страны.
В конце ноября 2024 года силы вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на позиции армии, 8 декабря они вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну, Россия из гуманитарных соображений предоставила ему убежище.