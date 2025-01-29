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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек, следует из сводки оборонного ведомства. 29.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-29T14:45+0300
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Российские войска заняли населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР, сообщает Министерство обороны. За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 БПЛА, 590 ЗРК, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dvurechnaya-v-kharkovskoy-oblasti-1053519234.html
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Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР

14:45 29.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек, следует из сводки оборонного ведомства.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Российские войска заняли населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР, сообщает Министерство обороны.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.

За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 БПЛА, 590 ЗРК, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.
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