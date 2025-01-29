https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novoelizavetovka-v-dnr-1053534841.html

Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1305 человек, следует из сводки оборонного ведомства. 29.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-29T14:45+0300

2025-01-29T14:45+0300

2025-01-29T14:45+0300

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Российские войска заняли населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР, сообщает Министерство обороны. За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и местам сборки БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 БПЛА, 590 ЗРК, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин РСЗО, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-dvurechnaya-v-kharkovskoy-oblasti-1053519234.html

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