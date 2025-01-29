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Завершился визит делегации Минздрава России в Абхазию

Завершился визит делегации Минздрава России в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершился визит делегации Минздрава России в Абхазию, которая посетила республику для оказания организационно-методической помощи... 29.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-29T19:04+0300

2025-01-29T19:04+0300

2025-01-29T19:04+0300

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Завершился визит делегации Минздрава России в Абхазию, которая посетила республику для оказания организационно-методической помощи абхазским коллегам.Как сообщил журналистам и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба, Минздрав Абхазии приступил к реализации договоренностей, достигнутых на встрече с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.Бутба назвал основные пункты предстоящего взаимодействия с Минздравом России: ▫29 января российские специалисты посетили медучреждения Очамчыры и Гала. Главврач ЦРБ Очамчыры Мадонна Кишмария рассказала российским коллегам о работе больницы. По ее словам, основная проблема — в районе нет станции скорой помощи, а также не решен вопрос запуска хирургического отделения. О работе ЦРБ Гала делегации Минздрава России сообщил главврач Астамур Гамгия. Он обозначил нехватку медицинского оборудования.28 января представители Минздрава России осмотрели Республиканскую больницу и детскую больницу в Сухуме, а также место строительства новой детской больницы в рамках российской Инвестпрограммы.27 января совместно с и.о. министра Эдуардом Бутба они посетили Гагрскую райбольницу, Пицундскую, Гудаутскую и больницу Нового Афона. Были затронуты вопросы кадрового и технического оснащения, потребностей и сложностей, с которыми сталкиваются врачи.

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