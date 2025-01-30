https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/avtomobil-sgorel-na-respublikanskoy-trasse-1053555213.html

Автомобиль сгорел на республиканской трассе

Автомобиль сгорел на республиканской трассе

Sputnik Абхазия

Водителя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T18:07+0300

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Автомобиль сгорел на 45-м километре республиканской трассы, сообщил Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. По его словам, авария произошла примерно в 17:00 четверга, 30 сентября. Водитель Lexus не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение моста.Авидзба добавил, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/bolee-150-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1053040196.html

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