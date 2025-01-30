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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/avtomobil-sgorel-na-respublikanskoy-trasse-1053555213.html
Автомобиль сгорел на республиканской трассе
Автомобиль сгорел на республиканской трассе
Sputnik Абхазия
Водителя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Автомобиль сгорел на 45-м километре республиканской трассы, сообщил Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. По его словам, авария произошла примерно в 17:00 четверга, 30 сентября. Водитель Lexus не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение моста.Авидзба добавил, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/bolee-150-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1053040196.html
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абхазия, дтп, новости, гаи

Автомобиль сгорел на республиканской трассе

18:07 30.01.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.01.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Водителя доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Автомобиль сгорел на 45-м километре республиканской трассы, сообщил Sputnik глава ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
По его словам, авария произошла примерно в 17:00 четверга, 30 сентября. Водитель Lexus не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение моста.
Авидзба добавил, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
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