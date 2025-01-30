https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/chanba-dvukh-uchastkov-v-rossii-nedostatochno-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053558567.html

Чанба: двух участков в России недостаточно для голосования на выборах президента Абхазии

Чанба: двух участков в России недостаточно для голосования на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля, на пост претендуют пятеро кандидатов. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T21:59+0300

2025-01-30T21:59+0300

2025-01-30T21:59+0300

новости

выборы президента абхазии - 2025

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038086295_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe7da501a24b0b46b51432b128938cae.jpg

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Два участка в России для голосования на выборах президента Абхазии — это ничтожно мало, заявил глава Центра абхазской культуры "Апсны" Василий Чанба в интервью RT.Чанба пояснил, что в России живет 10-11 тысяч граждан Абхазии, имеющих право голоса. Он добавил, что для того, чтобы проголосовать, жители Кубани должны будут потратить минимум три дня на дорогу, и позволить себе это могут не все.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/bartsits-otkrytie-novykh-izbiratelnykh-uchastkov-v-rossii--eto-spravedlivyy-podkhod-1053545249.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, выборы президента абхазии - 2025