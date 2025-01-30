https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/chanba-dvukh-uchastkov-v-rossii-nedostatochno-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053558567.html
Чанба: двух участков в России недостаточно для голосования на выборах президента Абхазии
Чанба: двух участков в России недостаточно для голосования на выборах президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля, на пост претендуют пятеро кандидатов. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T21:59+0300
2025-01-30T21:59+0300
2025-01-30T21:59+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Два участка в России для голосования на выборах президента Абхазии — это ничтожно мало, заявил глава Центра абхазской культуры "Апсны" Василий Чанба в интервью RT.Чанба пояснил, что в России живет 10-11 тысяч граждан Абхазии, имеющих право голоса. Он добавил, что для того, чтобы проголосовать, жители Кубани должны будут потратить минимум три дня на дорогу, и позволить себе это могут не все.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/bartsits-otkrytie-novykh-izbiratelnykh-uchastkov-v-rossii--eto-spravedlivyy-podkhod-1053545249.html
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новости, выборы президента абхазии - 2025
новости, выборы президента абхазии - 2025
Чанба: двух участков в России недостаточно для голосования на выборах президента Абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля, на пост претендуют пятеро кандидатов.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Два участка в России для голосования на выборах президента Абхазии — это ничтожно мало, заявил глава Центра абхазской культуры "Апсны" Василий Чанба в интервью RT.
"Открытие многих избирательных участков на территории Российской Федерации положительно повлияет на голосование в целом в Республике Абхазия", - подчеркнул он.
Чанба пояснил, что в России живет 10-11 тысяч граждан Абхазии, имеющих право голоса.
Он добавил, что для того, чтобы проголосовать, жители Кубани должны будут потратить минимум три дня на дорогу, и позволить себе это могут не все.