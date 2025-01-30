https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/figuristy-iz-rossii-nakhodilis-na-bortu-poterpevshego-krushenie-samoleta-1053548878.html
Фигуристы из России находились на борту потерпевшего крушение самолета
Фигуристы из России находились на борту потерпевшего крушение самолета
Sputnik Абхазия
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном и упал в реку. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T11:21+0300
2025-01-30T11:21+0300
2025-01-30T11:28+0300
новости
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1e/1053548550_0:313:3068:2039_1920x0_80_0_0_e013c49b95a55cc6cf8661af02e32ea6.jpg
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, сообщает РИА Новости. Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта имени Рейгана. Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, раскололся на две части упал в реку Потомак. Всего в самолете было 60 человек и четыре члена экипажа, в вертолете – трое.Из воды извлекли по меньшей мере 18 тел, на месте работают спасатели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sledstvennyy-komitet-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-krusheniya-samoleta-azal-1053303339.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1e/1053548550_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c98f0c8931adbca12b89b2b0cad35137.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Фигуристы из России находились на борту потерпевшего крушение самолета
11:21 30.01.2025 (обновлено: 11:28 30.01.2025)
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном и упал в реку.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik.
Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, сообщает РИА Новости
.
"Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас", – говорится в заявлении Ассоциации фигурного катания США.
Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта имени Рейгана. Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, раскололся на две части упал в реку Потомак. Всего в самолете было 60 человек и четыре члена экипажа, в вертолете – трое.
Из воды извлекли по меньшей мере 18 тел, на месте работают спасатели.