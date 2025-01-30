https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/figuristy-iz-rossii-nakhodilis-na-bortu-poterpevshego-krushenie-samoleta-1053548878.html

Фигуристы из России находились на борту потерпевшего крушение самолета

Фигуристы из России находились на борту потерпевшего крушение самолета

Sputnik Абхазия

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном и упал в реку. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T11:21+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, разбившегося в Вашингтоне, сообщает РИА Новости. Авиакатастрофа произошла в районе аэропорта имени Рейгана. Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, раскололся на две части упал в реку Потомак. Всего в самолете было 60 человек и четыре члена экипажа, в вертолете – трое.Из воды извлекли по меньшей мере 18 тел, на месте работают спасатели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/sledstvennyy-komitet-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-krusheniya-samoleta-azal-1053303339.html

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