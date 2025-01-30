https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/muzhchina-byl-ranen-v-rezultate-strelby-v-sele-machara-1053550495.html

Мужчина был ранен в результате стрельбы в селе Мачара

Мужчина был ранен в результате стрельбы в селе Мачара

Sputnik Абхазия

Пострадавшего доставили в больницу с ранениями ног, ему провели операцию. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T13:52+0300

2025-01-30T13:52+0300

2025-01-30T14:53+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Мужчина был ранен в результате стрельбы в Гулрыпшском районе в среду, 29 января, рассказал Spunik прокурор района Аслан Латария. Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 17:00. Пострадавшему провели операцию, его жизни ничего не угрожает. По факту причинения тяжких телесных повреждений и незаконного хранения и ношения оружия в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Оперативники занимаются установлением всех участников инцидента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/sud-zaklyuchil-pod-strazhu-podozrevaemogo-v-ubiystve-trekh-chelovek-1053403972.html

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