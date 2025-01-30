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Мужчина был ранен в результате стрельбы в селе Мачара
Мужчина был ранен в результате стрельбы в селе Мачара
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Пострадавшего доставили в больницу с ранениями ног, ему провели операцию. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T13:52+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Мужчина был ранен в результате стрельбы в Гулрыпшском районе в среду, 29 января, рассказал Spunik прокурор района Аслан Латария. Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 17:00. Пострадавшему провели операцию, его жизни ничего не угрожает. По факту причинения тяжких телесных повреждений и незаконного хранения и ношения оружия в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Оперативники занимаются установлением всех участников инцидента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250114/sud-zaklyuchil-pod-strazhu-podozrevaemogo-v-ubiystve-trekh-chelovek-1053403972.html
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Мужчина был ранен в результате стрельбы в селе Мачара
13:52 30.01.2025 (обновлено: 14:53 30.01.2025)
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями ног, ему провели операцию.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Мужчина был ранен в результате стрельбы в Гулрыпшском районе в среду, 29 января, рассказал Spunik прокурор района Аслан Латария.
"Недалеко от администрации села Мачара имел место инцидент с участием группы людей. В результате стрельбы был ранен житель села Ашуба Сасрыква Мурманович, 1995 года рождения. С ранениями нижних конечностей он был доставлен в больницу", — пояснил Латария.
Он уточнил, что инцидент произошел примерно в 17:00. Пострадавшему провели операцию, его жизни ничего не угрожает.
По факту причинения тяжких телесных повреждений и незаконного хранения и ношения оружия в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело. Оперативники занимаются установлением всех участников инцидента.