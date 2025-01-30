https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/poturemskiy-zhiteli-abkhazii-vosprinimayut-rossiyu-kak-partnera-i-soyuznika-1053551384.html

Потуремский: жители Абхазии воспринимают Россию как партнера и союзника

Потуремский: жители Абхазии воспринимают Россию как партнера и союзника

Sputnik Абхазия

Исследования показали, что большая часть жителей республики настроена пророссийски. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T14:09+0300

2025-01-30T14:09+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, заявил директор по политанализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.Исследования, проведенные в январе 2025 года, показали, что в республике доминируют пророссийские настроения. Он подчеркнул, что граждане страны полагаются на то, что Россия выступит партнером Абхазии, если нужно будет защитить суверенитет республики. Возможность проведения этого исследования подтвердили в Администрации президента Абхазии, добавил Потуремский.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/amtsakhara-issledovaniya-obschestvennogo-mneniya-v-abkhazii-provodyat-avtoritetnye-sotssluzhby-rf-1053519123.html

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