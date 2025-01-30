https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/poturemskiy-zhiteli-abkhazii-vosprinimayut-rossiyu-kak-partnera-i-soyuznika-1053551384.html
Потуремский: жители Абхазии воспринимают Россию как партнера и союзника
Потуремский: жители Абхазии воспринимают Россию как партнера и союзника
Sputnik Абхазия
Исследования показали, что большая часть жителей республики настроена пророссийски. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T14:09+0300
2025-01-30T14:09+0300
2025-01-30T14:55+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052092189_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2872c27714de415ce0a8a87056d36433.jpg
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, заявил директор по политанализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.Исследования, проведенные в январе 2025 года, показали, что в республике доминируют пророссийские настроения. Он подчеркнул, что граждане страны полагаются на то, что Россия выступит партнером Абхазии, если нужно будет защитить суверенитет республики. Возможность проведения этого исследования подтвердили в Администрации президента Абхазии, добавил Потуремский.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/amtsakhara-issledovaniya-obschestvennogo-mneniya-v-abkhazii-provodyat-avtoritetnye-sotssluzhby-rf-1053519123.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052092189_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9cff23c86880899b7030c70c6aee3431.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, россия
Потуремский: жители Абхазии воспринимают Россию как партнера и союзника
14:09 30.01.2025 (обновлено: 14:55 30.01.2025)
Исследования показали, что большая часть жителей республики настроена пророссийски.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, заявил директор по политанализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.
Исследования, проведенные в январе 2025 года, показали, что в республике доминируют пророссийские настроения.
"Декларируется на эмоциональном уровне позитивное отношение… Очень важно, что длительность и качество партнерских отношений с Российской Федерацией выделяет Россию среди всех других соседей, среди всех других стран… Сейчас Россия воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнер и настоящий союзник Республики Абхазия", – пояснил Потуремский.
Он подчеркнул, что граждане страны полагаются на то, что Россия выступит партнером Абхазии, если нужно будет защитить суверенитет республики.
Возможность проведения этого исследования подтвердили в Администрации президента Абхазии, добавил Потуремский.