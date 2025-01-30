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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 января
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Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-западная окраина холодного сибирского антициклона. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T18:32+0300
2025-01-30T18:32+0300
2025-01-30T18:32+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В пятницу, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, 767 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 31 января
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-западная окраина холодного сибирского антициклона.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. В пятницу, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое, 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.