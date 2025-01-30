https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/taniya-abkhaziya-gotova-vmeste-s-rossiey-presekat-vmeshatelstvo-v-vybory-1053557136.html
Тания: Абхазия готова вместе с Россией пресекать вмешательство в выборы
Тания: Абхазия готова вместе с Россией пресекать вмешательство в выборы
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T19:14+0300
2025-01-30T19:14+0300
2025-01-30T19:14+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Абхазия в координации с Россией готова пресекать вмешательство недружественных стран в президентские выборы, заявил советник абхазского посольства в Москве Кан Тания. Он пояснил, что список таких стран для Абхазии совпадает с российским. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов - Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html
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абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025
Тания: Абхазия готова вместе с Россией пресекать вмешательство в выборы
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Абхазия в координации с Россией готова пресекать вмешательство недружественных стран в президентские выборы, заявил советник абхазского посольства в Москве Кан Тания.
Он пояснил, что список таких стран для Абхазии совпадает с российским.
"Мы отслеживаем ситуацию. И в случае попыток вмешательства, думаю, обязательно совместно с экспертами и специалистами из России примем в рамках законодательства решения, которые будут препятствовать их вмешательству", — подчеркнул Тания.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов - Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.