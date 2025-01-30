https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/taniya-abkhaziya-gotova-vmeste-s-rossiey-presekat-vmeshatelstvo-v-vybory-1053557136.html

Тания: Абхазия готова вместе с Россией пресекать вмешательство в выборы

Тания: Абхазия готова вместе с Россией пресекать вмешательство в выборы

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T19:14+0300

2025-01-30T19:14+0300

2025-01-30T19:14+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Абхазия в координации с Россией готова пресекать вмешательство недружественных стран в президентские выборы, заявил советник абхазского посольства в Москве Кан Тания. Он пояснил, что список таких стран для Абхазии совпадает с российским. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов - Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250117/biografii-kandidatov-v-prezidenty-i-vitse-prezidenty-1053421978.html

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абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025