https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/taniya-rasskazal-kogda-druzhestvennye-rossii-strany-priznayut-nezavisimost-abkhazii-1053554352.html

Тания рассказал, когда дружественные России страны признают независимость Абхазии

Тания рассказал, когда дружественные России страны признают независимость Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Дружественные РФ страны признают независимость Абхазии после создания нового мироустройства, считает советник посольства Республики... 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T17:23+0300

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Дружественные РФ страны признают независимость Абхазии после создания нового мироустройства, считает советник посольства Республики Абхазия в России Кан Тания. "Когда процесс формирования новых зон влияния завершится, мы надеемся, что с помощью России сможем выстроить новые отношения со странами, которые геополитически примкнут к российскому блоку", — сказал он ТАСС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html

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