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Тания рассказал, когда дружественные России страны признают независимость Абхазии
Тания рассказал, когда дружественные России страны признают независимость Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Дружественные РФ страны признают независимость Абхазии после создания нового мироустройства, считает советник посольства Республики... 30.01.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Дружественные РФ страны признают независимость Абхазии после создания нового мироустройства, считает советник посольства Республики Абхазия в России Кан Тания. "Когда процесс формирования новых зон влияния завершится, мы надеемся, что с помощью России сможем выстроить новые отношения со странами, которые геополитически примкнут к российскому блоку", — сказал он ТАСС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-shla-k-nezavisimosti-1052069502.html
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Тания рассказал, когда дружественные России страны признают независимость Абхазии
17:23 30.01.2025 (обновлено: 17:28 30.01.2025)
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Дружественные РФ страны признают независимость Абхазии после создания нового мироустройства, считает советник посольства Республики Абхазия в России Кан Тания.
"Когда процесс формирования новых зон влияния завершится, мы надеемся, что с помощью России сможем выстроить новые отношения со странами, которые геополитически примкнут к российскому блоку", — сказал он ТАСС.