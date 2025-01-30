https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/zhiteli-pskhu-smogut-progolosovat-na-prezidentskikh-vyborakh-1053550272.html

Жители Псху смогут проголосовать на президентских выборах

Жители Псху смогут проголосовать на президентских выборах

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T13:10+0300

2025-01-30T13:10+0300

2025-01-30T14:52+0300

в абхазии

абхазия

цик абхазии

новости

выборы президента абхазии - 2025

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/01/1031740869_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_24481302bb88e816cb86f7884e783aba.jpg

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители высокогорного села Псху смогут проголосовать на выборах президента Абхазии, сообщил Sputnik глава ЦИК Дмитрий Маршан. Если Ан-2, совершивший жесткую посадку, не починят вовремя, все необходимое в село доставят вертолетом. Маршан добавил, что в Псху проживает около 120 избирателей. Псху — одно из самых труднодоступных сел Абхазии. Автомобильная дорога к нему открыта пять-шесть месяцев в году, в другое время туда можно попасть только по воздуху. Самолет, который должен был доставить больного жителя села в Сухум, совершил жесткую посадку 29 января. На борту были два пилота и пассажир, они не пострадали.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/samolet-an-2-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-sele-pskhu---1053545081.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, цик абхазии, новости, выборы президента абхазии - 2025