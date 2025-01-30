https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/zhiteli-pskhu-smogut-progolosovat-na-prezidentskikh-vyborakh-1053550272.html
Жители Псху смогут проголосовать на президентских выборах
Жители Псху смогут проголосовать на президентских выборах
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 30.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-30T13:10+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители высокогорного села Псху смогут проголосовать на выборах президента Абхазии, сообщил Sputnik глава ЦИК Дмитрий Маршан. Если Ан-2, совершивший жесткую посадку, не починят вовремя, все необходимое в село доставят вертолетом. Маршан добавил, что в Псху проживает около 120 избирателей. Псху — одно из самых труднодоступных сел Абхазии. Автомобильная дорога к нему открыта пять-шесть месяцев в году, в другое время туда можно попасть только по воздуху. Самолет, который должен был доставить больного жителя села в Сухум, совершил жесткую посадку 29 января. На борту были два пилота и пассажир, они не пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/samolet-an-2-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-sele-pskhu---1053545081.html
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абхазия, цик абхазии, новости, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, цик абхазии, новости, выборы президента абхазии - 2025
Жители Псху смогут проголосовать на президентских выборах
13:10 30.01.2025 (обновлено: 14:52 30.01.2025)
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Жители высокогорного села Псху смогут проголосовать на выборах президента Абхазии, сообщил Sputnik глава ЦИК Дмитрий Маршан.
Если Ан-2, совершивший жесткую посадку, не починят вовремя, все необходимое в село доставят вертолетом.
"За два дня до голосования мы должны доставить туда документы для комиссии, бюллетени и урну в сопровождении представителя ЦИК. Комиссия там уже сформирована", — уточнил он.
Маршан добавил, что в Псху проживает около 120 избирателей.
Псху — одно из самых труднодоступных сел Абхазии. Автомобильная дорога к нему открыта пять-шесть месяцев в году, в другое время туда можно попасть только по воздуху.
Самолет, который должен был доставить больного жителя села в Сухум, совершил жесткую посадку 29 января. На борту были два пилота и пассажир, они не пострадали.