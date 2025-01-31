https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-apsnypress-s-yubileem-1053562558.html
Бадра Гунба поздравил коллектив "Апсныпресс" с юбилеем
Бадра Гунба поздравил коллектив "Апсныпресс" с юбилеем
Sputnik Абхазия
Информагентство "Апсныпресс" было создано 31 января 1995 года указом президента Абхазии Владислава Ардзинба. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T12:41+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив информационного агентства "Апсныпресс" с юбилеем. Агентству "Апсныпресс" исполнилось 30 лет. Оно было основано 31 января 1995 года указом президента Владислава Ардзинба на базе Министерства информации и печатиНеобходимость его создания была обусловлена послевоенным периодом, когда к Абхазии, переговорному процессу с Грузией и ситуации в приграничных районах было привлечено большое внимание со стороны мирового сообщества. В 2021 году агентство "Апсныпресс" вместе с газетами "Апсны" и "Республика Абхазия" стало частью созданного госучреждения "Апснымедиа".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/pervoe-informatsionnoe-apsnypress-ispolnilos-30-let-1053555495.html
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Бадра Гунба поздравил коллектив "Апсныпресс" с юбилеем
12:41 31.01.2025 (обновлено: 13:12 31.01.2025)
Информагентство "Апсныпресс" было создано 31 января 1995 года указом президента Абхазии Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив информационного агентства "Апсныпресс" с юбилеем.
Он отметил особый вклад агентства в развитие абхазской журналистики, пожелал коллективу успехов в работе на благо республики.
Агентству "Апсныпресс" исполнилось 30 лет. Оно было основано 31 января 1995 года указом президента Владислава Ардзинба на базе Министерства информации и печати
Необходимость его создания была обусловлена послевоенным периодом, когда к Абхазии, переговорному процессу с Грузией и ситуации в приграничных районах было привлечено большое внимание со стороны мирового сообщества.
В 2021 году агентство "Апсныпресс" вместе с газетами "Апсны" и "Республика Абхазия" стало частью созданного госучреждения "Апснымедиа".