https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-apsnypress-s-yubileem-1053562558.html

Бадра Гунба поздравил коллектив "Апсныпресс" с юбилеем

Бадра Гунба поздравил коллектив "Апсныпресс" с юбилеем

Sputnik Абхазия

Информагентство "Апсныпресс" было создано 31 января 1995 года указом президента Абхазии Владислава Ардзинба. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T12:41+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба поздравил коллектив информационного агентства "Апсныпресс" с юбилеем. Агентству "Апсныпресс" исполнилось 30 лет. Оно было основано 31 января 1995 года указом президента Владислава Ардзинба на базе Министерства информации и печатиНеобходимость его создания была обусловлена послевоенным периодом, когда к Абхазии, переговорному процессу с Грузией и ситуации в приграничных районах было привлечено большое внимание со стороны мирового сообщества. В 2021 году агентство "Апсныпресс" вместе с газетами "Апсны" и "Республика Абхазия" стало частью созданного госучреждения "Апснымедиа".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/pervoe-informatsionnoe-apsnypress-ispolnilos-30-let-1053555495.html

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