https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/pervoe-informatsionnoe-apsnypress-ispolnilos-30-let-1053555495.html

Первое информационное: "Апсныпресс" исполнилось 30 лет

Первое информационное: "Апсныпресс" исполнилось 30 лет

Sputnik Абхазия

Государственное информационное агентство "Апсныпресс" было создано 30 лет назад указом президента Абхазии Владислава Ардзинба 31 января 1995 года. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T10:26+0300

2025-01-31T10:26+0300

2025-01-31T10:26+0300

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В 2021 году было создано государственное учреждение "Апснымедиа", в которое вошли информагентство "Апсныпресс", республиканские газеты "Апсны" и "Республика Абхазия".О том, в какое время создавалось агентство, какие этапы оно пережило и как сегодня работает коллектив редакции, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikКак создавалось агентствоГосударственное информационное агентство "Апсныпресс" (изначально "Абхазпресс" - прим.) было создано на базе Министерства информации и печати. После окончания Отечественной войны народа Абхазии в декабре 1993 года был сформирован новый состав правительства, в которое было включено это ведомство.После ноября 1994 года, когда был введен институт президентства, изменился состав правительства и его структура – Министерство информации и печати было ликвидировано. Тогда и было принято решение создать информационное агентство. "Был большой интерес со стороны журналистов ведущих информационных структур. Поэтому решили, что нужно создать агентство, которое будет работать с ними и, насколько это было возможно по тем временам, оперативно освещать события, происходящие в стране. Акцент делался на переговорный процесс, на грузино-абхазские отношения, на ситуацию в приграничных районах", – подчеркнула она.Штат первого состава агентства состоял из 16 человек – большинство из них раньше работали в Министерстве информации и печати. Манана Гургулия стала работать в информагентство в марте 1995 года, прийти на работу в качестве своего заместителя ее уговорил первый директор "Абхазпресс" Беслан Гурджуа."Через пару лет агентство было переименовано в "Апсныпресс", потому что Владислав Григорьевич Ардзинба решил, что название разных государственных структур должно звучать на абхазском языке. Первое предложение было "Аԥсныжәабжь", на русском языке транскрипция была неблагозвучной, поэтому решили остановиться на "Апсныпресс", – вспоминает главный редактор.Сложный этап для "Апсныпресс"Первый этап работы "Апсныпресс" был сложным как в кадровом, так и в финансовом плане. В начале на всю редакцию был всего один компьютер, на котором могла работать только одна сотрудница."У нас были две печатные машинки на русском и абхазском языках, главным хозяином этих машинок была Анжела Кучуберия, которая лучше всех печатала. Также мы использовали факсы и телефоны. По факсу мы не только отправляли информацию куда-то, но и получали ее, распечатывали, затем разносили в кабинеты представителей высших органов власти – президенту, премьер-министру, спикеру, у себя хранили", – подчеркнула Манана Гургулия.В работе информационного агентства в тот период акцент делался на процессе урегулирования конфликта с Грузией. Журналисты "Апсныпресс" ездили на встречи с участием посредников и освещали их. Немаловажное значение имело предоставление информации представителям иностранных СМИ, которые приезжали в Абхазию из разных стран."Журналисты приезжали на два-три дня через Грузию. Сначала они делали свои материалы там, и у них уже складывалось определенное представление о ситуации, о конфликте. Нашей задачей было предоставить информацию, основанную на нашей позиции. Я давала буквально сотни интервью", – поделилась воспоминаниями главный редактор "Апсныпресс".Появление интернета и создание сайтаПервый сайт информационного агентства "Апсныпресс" появился в 2010 году. До создания страницы в интернете, редакция собирала свои выпуски, распечатывали их и развозила по подписчикам. Кроме того, материалы агентства публиковали информационные порталы."Но самыми первыми потребителями нашей информации и в 1990-е годы, и в 2000-е были наши СМИ, прежде всего государственные. Наши данные использовали и независимые издания, мы использовали все возможности для того, чтобы их распространять. Некоторые из наших работников были внештатными, а потом и штатными корреспондентами РИА-Новости, ТАСС и других изданий", – рассказала Манана Гургулия.Сегодня материалы агентства в формате текста, фото и видео публикуются на сайте "Апсныпресс" и в социальных сетях. В 2021 году было создано государственное учреждение "Апснымедиа", в которое вошли "Апсныпресс", республиканские газеты "Апсны" и "Республика Абхазия"."В штате у нас на сегодня 12 человек, акцент делаем на текстовом материале. Меня спрашивают, почему мы делаем большие материалы на сайте, отмечая, что молодежь сегодня предпочитает короткие. Я шучу, что тогда "Войну и мир" можно превратить в комиксы и смотреть. Я все-таки настаиваю на том, что на сайте должны быть большие материалы, например, заседание Парламента, Кабинета министров и так далее, потому что это новейшая история Абхазии, и она должна найти отражение не только в официальных документах, но и в СМИ", – заметила она.Лана Цвижба работает корреспондентом "Апсныпресс" уже 10 лет, сюда она пришла, будучи студенткой третьего курса Абхазского государственного университета, совмещала учебу и работу. Одним из самых волнительных и запомнившихся событий для нее стала пресс-конференция президента, на которую Лану отправили спустя какое-то время после того, как устроилась в редакцию. Помимо того, что ей нужно было просто осветить мероприятие, она должна была задать вопрос главе государства."Это было очень волнительно, потому что для меня это был первый опыт, к тому же нужно было задать вопрос президенту. Постепенно я привыкла к журналистской работе, и сегодня мне сложно представить себя вне редакции. Атмосфера здесь очень доброжелательная, мы все, как одна семья, помогаем друг другу во всем", – подчеркнула Цвижба.За время работы информационного агентства сменилось несколько руководителей. С 1995 по 1998 год директором был Беслан Гурджуа, с 1998 по 2003 год – Руслан Хашиг, с 2003 по 2014 годы – Манана Гургулия, с 2014 по 2020 годы – Рената Чагава, с 2020 по сегодняшний день "Апсныпресс" снова руководит Манана Гургулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/znachimye-daty-kakie-yubilei-otmetyat-v-abkhazii-v-2025-godu-1053237777.html

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