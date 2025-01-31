https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/organizatsiyu-izbiratelnogo-uchastka-obsudili-posol-abkhazii-i-ministr-pravitelstva-moskvy-1053564280.html

Организацию избирательного участка обсудили посол Абхазии и министр правительства Москвы

Организацию избирательного участка обсудили посол Абхазии и министр правительства Москвы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Организацию и техоснащение избирательного участка на выборах президента Абхазии обсудили посол республики Алхас Квициниа и первый... 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T13:44+0300

2025-01-31T13:44+0300

2025-01-31T13:58+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Организацию и техоснащение избирательного участка на выборах президента Абхазии обсудили посол республики Алхас Квициниа и первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/tsik-rf-gotov-pomoch-s-otkrytiem-dopuchastkov-v-rossii-esli-tsik-abkhazii-primet-reshenie-1053519895.html

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