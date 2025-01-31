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Организацию избирательного участка обсудили посол Абхазии и министр правительства Москвы
Организацию избирательного участка обсудили посол Абхазии и министр правительства Москвы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Организацию и техоснащение избирательного участка на выборах президента Абхазии обсудили посол республики Алхас Квициниа и первый... 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T13:44+0300
2025-01-31T13:44+0300
2025-01-31T13:58+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Организацию и техоснащение избирательного участка на выборах президента Абхазии обсудили посол республики Алхас Квициниа и первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/tsik-rf-gotov-pomoch-s-otkrytiem-dopuchastkov-v-rossii-esli-tsik-abkhazii-primet-reshenie-1053519895.html
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выборы президента абхазии - 2025, новости, абхазия, россия
выборы президента абхазии - 2025, новости, абхазия, россия
Организацию избирательного участка обсудили посол Абхазии и министр правительства Москвы
13:44 31.01.2025 (обновлено: 13:58 31.01.2025)
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Организацию и техоснащение избирательного участка на выборах президента Абхазии обсудили посол республики Алхас Квициниа и первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк подчеркнул, что правительство столицы готово оказать всемерную поддержку посольству, в том числе подобрать помещение и обеспечить охрану общественного порядка.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.