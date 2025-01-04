https://sputnik-abkhazia.ru/20250104/znachimye-daty-kakie-yubilei-otmetyat-v-abkhazii-v-2025-godu-1053237777.html

Значимые даты: какие юбилеи отметят в Абхазии в 2025 году

Значимые даты: какие юбилеи отметят в Абхазии в 2025 году

Sputnik Абхазия

В 2025 году в республике будут отмечать важные исторические даты – они связаны с юбилеями принятия судьбоносных для республики решений, открытием культурных... 04.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-04T09:00+0300

2025-01-04T09:00+0300

2025-01-04T09:00+0300

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SputnikСухумское высшее общевойсковое командное училище – 25 В 2025 году исполнится 25 лет со дня создания Сухумского общевойскового командного училища. Оно было открыто 31 октября 2000 года. Это государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования, реализующее программы высшего гражданского профессионального и среднего военного образования.В училище есть рота почетного караула, состоящая из 30 курсантов, военнослужащие подразделения принимают участие в официальных государственных мероприятиях. По окончании СВОКУ курсанты получают диплом государственного образца о высшем профессиональном гражданском и среднем военном профессиональном образовании с присвоением первичного офицерского звания "лейтенант".Апсныпресс – 30Государственному информационному агентству "Апсныпресс" в 2025 году исполнится 30 лет, оно было создано 31 января 1995 года. Агентство руководствуется международными принципами и нормами делового сотрудничества, распространения информации и авторского права.Создание "Апсныпресс" способствовало развитию и укреплению демократии, суверенитета и независимости Абхазии, обеспечивая их информационную защиту.Сайт агентства выходит в трех версиях – на абхазском, русском и английском языках. "Апсныпресс" выпускает новости, статьи, интервью и фотоленты. Также на сайте публикуются указы, распоряжения, постановления руководства республики.Декларация о государственном суверенитете Абхазской ССР – 35Декларация о государственном суверенитете Абхазской ССР была принята 35 лет назад – 25 августа 1990 года. Решение Верховного Совета Абахзии стало высшей степенью национально-освободительного движения после принятия Лыхненского обращения."Декларации о государственном суверенитете Абхазии" и постановление "О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии" провозглашали Абхазскую Советскую Социалистическую Республику суверенным социалистическим государством со своим гербом, флагом и гимном."Граждане Республики всех национальностей составляют народ Абхазии. Носителем суверенитета и источником государственной власти в Абхазской ССР является ее многонациональный народ", – говорится в декларации.В качестве основополагающих принципов суверенной государственности были установлены целостность, неделимость и неприкосновенность территории, возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка абхазского народа и других народов Абхазии, укрепление национальной самобытности.Несмотря на яростное противодействие грузинской части Верховного Совета, большинство депутатского корпуса проголосовало за данное постановление. Тогда депутатов-абхазов поддержали коллеги русской и армянской национальности.ИнгурГЭС – 45ИнгурГЭС вышла на проектную мощность в 1,3 миллиона кВт.ч 45 лет назад – 5 ноября 1980 года. Это крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположенная в ущелье реки Ингур. Высота плотины составляет 272 метра. Строительство было начато в 1961 году, разработкой гидроэлектростанции занимался московский институт "Гидропроект".Специалисты института создали не только проект всей станции, но и принимали участие в разработке радиально-осевых гидротурбин. Советские ученые и инженеры смогли решить все технические проблемы возведения арочной плотины ИнгурГЭС, обеспечив тем самым многократный запас прочности сооружения.Была достигнута договоренность о совместном пользовании станции. На территории абхазской республики находятся четыре перепадные ГЭС, входящие в общий комплекс. Вырабатываемая электроэнергия распределяется: Грузии – 60%, Абхазии – 40%. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве обеих сторон.Открытие Новоафонской пещеры – 50Новоафонский пещерный комплекс был открыт для посещения 50 лет назад – 4 июля 1975 года. В Новом Афоне, на северном склоне Анакопийской горы, на отметке 220 метров над уровнем моря с древнейших времен существовала пропасть, в народе известная как Бездонная.В 1961 году с помощью обычной веревки на глубину 35 метров спустился местный житель. Это был ныне известный абхазский спелеолог, художник, скульптор Гиви Смыр. В то время ему было 16 лет.Но без специального снаряжения дна пропасти достичь он не мог. В том же году группа спелеологов вместе с Гиви, одолев сложную систему колодцев и шахт, опустилась на глубину 139 метров и оказалась в гигантском подземном царстве. Спуск продолжался непрерывно в течение восьми часов и относился к третьей категории сложности в спортивном спелеотуризме.Новоафонская карстовая пещера – одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская (Словения) и Карлсбадская (США) пещеры. Группа специалистов, оборудовавшая Новоафонский пещерный комплекс и подготовившая его для массового посещения, была удостоена Государственной премии СССР. Доступной для посещения туристами Новоафонская пещера стала с 4 июля 1975 года, когда начал свою работу Новоафонский пещерный комплекс – один из важнейших объектов туристической отрасли Абхазии.Абхазский Государственный интернат имени Дзидзария – 65Абхазский государственный интернат имени Кондрата Дзидзария был основан 65 лет назад – 6 декабря 1960 года. Его открытие стало важным событием.Первым директором интерната стала выдающийся педагог Лейла Николаевна Ачба. Благодаря ей в интернате были собраны профессиональные учителя и воспитатели, он стал вторым домом для нескольких поколений детей.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов комплекс зданий интерната был частично разрушен, оборудование разграблено. Вновь лицей-интернат был организован в 1995 году. Были восстановлены помещения бытового и учебного назначения. С 2002 года открыт компьютерный класс, функционирует спортивный зал, есть спортивная площадка. В лицее – до 200 учащихся, в учебном процессе задействованы 30 педагогов и 20 воспитателей.В лицее действуют 12 кружков: борьба, каратэ, дзюдо, хореография, изобразительное искусство, игра на абхазском народном инструменте ачамгуре. В лицее работает хор, хореографическая студия.Интернат носит имя Кондрата Федоровича Дзидзария – педагога, просветителя, выдающегося общественного и государственного деятеля Абхазии, члена ЦИК ССР Абхазии, соратника Нестора Аполлоновича Лакоба.Ткуарчалский молодежный театр – 70Ткуарчалский молодежный театр открыли 70 лет назад – в ноябре 1955 года. Идея создания театра принадлежит большому энтузиасту и любителю театрального искусства Астамуру Циба, собравшему группу единомышленников из числа шахтерской молодежи, желающих в свободное от работы время постигать азы драматического искусства.В ноябре 1955 года самодеятельные артисты представили на суд своих земляков первый спектакль по пьесе Дзадза Дарсалия "В глухой старине", с этого момента и началась история театра в Ткуарчале. Особенно успешно шахтерский молодежный коллектив работал под руководством Народного артиста СССР Шараха Пачалиа.В 1992 году театр получил профессиональный статус и стал называться Ткуарчалский Государственный театр драмы и комедии. Сегодня репертуар театра интересен и разнообразен. Постановки рассчитаны на детей от шести лет, подростков и взрослую аудиторию. Каждый сезон театр радует зрителей новыми премьерами.Журнал "Алашара" – 70Первый номер литературно-художественного и общественно-политического журнала "Алашара" вышел 70 лет назад – 23 февраля 1955 года. Смерть Сталина и арест Берии дали возможность абхазскому народу потребовать восстановления утраченных позиций за более чем двадцатилетний период.В 1954 году представители абхазской интеллигенции получили возможность вернуться к алфавиту, основанному на кириллице. Начался процесс реабилитации абхазского языка, возрождения национальной культуры, восстановления абхазских школ с обучением на родном языке, подготовки национальных кадров.Выход первого номера литературно-художественного и общественно-политического журнала "Алашара" в 1955 году стал особенно знаковым событием для тех, кто выбрал творческую стезю. Первый абхазский литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал "Алашара" сыграл большую роль в становлении и развитии абхазской художественной литературы.Поэты, писатели получили возможность публиковать свои произведения на страницах абхазского журнала. Этот период по праву можно назвать временем культурного расцвета, когда творческая среда вдохнула глоток свежего воздуха после мрачных 30-х годов. У истоков создания журнала стоял Народный поэт и писатель, неустанный общественный деятель Дмитрий Иосифович Гулиа.Литературный журнал "Алашара" сегодня наиболее полно отражает современное состояние абхазской словесности. Важное место "Алашара" занимает в жизни молодых поэтов. Ведь именно на страницах этого журнала подрастающее поколение начинает публиковать свои первые произведения. Редакцией журнала учреждены ежегодные премии за лучшие публикации в жанре прозы, поэзии и критики.Создание Сухумского физико-технического института – 75Сухумский физико-технический институт (СФТИ) был создан 75 лет назад – 1 июля 1950 года. Сразу после окончания Второй мировой войны в СССР были доставлены сотни немецких ученых, трудившихся в Третьем рейхе над урановым проектом.Всего, по некоторым данным, в СССР к реализации атомного проекта были привлечены 7 тысяч немецких специалистов, из которых около 300 человек работали в Сухуме, среди них лауреат Нобелевской премии по физике Густав Людвиг Герц.Созданный в период зарождения советской атомной науки и техники Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии за прошедшие годы превратился в передовое научное учреждение, входившее тогда в систему сверхсекретных учреждений, работавших над проектом создания атомной бомбы в СССР.Из первых, малочисленных, насчитывающих по три-четыре научных работника групп и лабораторий, институт вырос в мощный многоотраслевой научный центр с современной экспериментальной базой, обеспечивающей проведение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.В его стенах выполнено более двухсот пятидесяти крупных исследований и разработок в области разделения изотопов, физике плазмы и управляемого термоядерного синтеза, ускорительной техники, физике твердого тела, материаловедении и создании установок прямого преобразования энергии, пятнадцать из которых удостоены Государственных и именных премий.Оформлено около семи тысяч научных трудов, разработано и изготовлено более полутора тысяч уникальных экспериментальных установок, стендов, технологий и изделий различного назначения, защищено десять докторских и сто пять кандидатских диссертаций, издано двенадцать монографий. До 1991 года общая численность сотрудников института составляла около четырех тысяч человек.Открытие художественной школы в Сухуме – 90Сухумская художественная школа открылась 90 лет назад – в сентябре 1935 года. Идея ее создания принадлежит председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лакоба, а претворение в жизнь – профессору Академии художеств Петербурга Ю.Сегаль и художнику Л. Невскому.Было подобрано одноэтажное здание, где и сейчас размещается учебное заведение. Его перестроили так, чтобы было много классов, достали необходимые аксессуары для занятий. Одновременно в этом же здании было выделено место для общежития.По собственной инициативе педагоги ездили по абхазским селам, знакомились с учениками общеобразовательных школ, интересовались и просматривали их работы на уроках рисования. Происходил отбор наиболее талантливых и способных подростков. В 1937 году школа преобразуется в профессиональное училище с пятигодичным обучением. Основной факультет – живопись. Изучаются основы скульптуры, графики и общеобразовательные предметы.Открытие первой шахты в Ткуарчале – 90Первая шахта в Ткуарчале открылась 90 лет назад – 1 мая 1935 года. Промышленная биография Ткуарчала началась в 1929 году, со времени организации Государственного управления по сооружению каменноугольного управления "Ткварчелстрой".21 марта 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны СССР о начале освоения Ткуарчалского каменноугольного месторождения. В 1930 году на строительство шахт в Ткуарчале было выделено 30 миллионов рублей. На работу в Абхазию прибыли шахтеры из России, Украины и других республик Советского Союза. "Рудник имени Сталина", открытый в мае 1935 года, дал первые вагонетки ткурчалского угля, что стало знаменательной датой в трудовой биографии города.Вскоре коллектив шахты вступил в соревнование с другими шахтами. Многонациональный коллектив за короткий промежуток времени поднял добычу угля на высокий уровень. Перед началом Великой Отечественной войны Ткуарчал рассматривался как основной угледобывающий район.Впоследствии Ткуарчал стал единственным центром, который поставлял обогащенный каменный уголь на корабли Черноморского флота, потому что Донбасс был захвачен немецкими войсками. Недостающую рабочую силу приходилось перебрасывать сюда из Донецка и других угольных бассейнов.Уже к концу ВОВ Ткуарчал был преобразован в город республиканского подчинения. К концу Великой Отечественной в Ткуарчале насчитывалось до восьми площадок, на которых добывали ценный ресурс. С освоением шахт город начал развиваться как индустриальный центр. Была открыта ГРЭС, которая работала на местном угле, открылись заводы "Заря" и "Аргонавт".Абхазский институт языка и литературы – 95Абхазский институт языка и литературы образовали 95 лет назад – 28 мая 1930 года. 26 июня 1922 года на базе существовавшего до революции Сухумского общества сельского хозяйства было создано Абхазское научное общество (АБНО).Общество занималось изучением производительных сил Абхазии, ее флоры и фауны, вопросами сельского хозяйства, историей, археологией и этнографией страны. По инициативе АБНО проводились важные научные мероприятия регионального уровня, среди которых особо следует выделить созванный в 1924 году в Сухуме весьма представительный I съезд краеведов Черноморского побережья и Западного Кавказа.В 1925 году по инициативе выдающегося кавказоведа, академика Николая Марра при АБНО была организована секция абхазоведения, руководство которой было возложено на Симона Басариа. В октябре того же 1925 года было создано отдельное научное учреждение – Академия абхазского языка и литературы.Общество объединяло тогда до 300 членов, в том числе из всех районов республики. Его деятельность привлекла к себе внимание крупных ученых Ленинграда, Москвы, Тифлиса, других городов СССР. АБНО установило обширнейшие связи со многими учеными в Германии и США, находилось в постоянном обмене изданиями и взамен своих получало издания 153 научных учреждений СССР и 19 – заграничных.АБНО и Академия абхазского языка и литературы для своего времени были авторитетными краеведческими учреждениями. В разные вузы СССР направлялись молодые люди, которые должны были составить ядро абхазской науки.28 мая 1930 года Наркомпросс Абхазии принял постановление о преобразовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.Открытие музыкального техникума в Сухуме – 9515 июня 1930 года был подписан Указ об открытии в Сухуме музыкального техникума. Председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба подписал указ об открытии в Сухуме музыкального техникума, который должен был стать первым в республике учебным заведением, готовящим профессиональных музыкантов.Директором был назначен Константин Ковач, работавший дирижером городского духового оркестра и преподавателем музыки в Горской школе. К этому времени он уже был автором двух сборников абхазских народных песен, которые заложили основу абхазской музыкальной фольклористики.Учебную часть техникума возглавил тогда еще молодой дирижер Одиссей Димитриади, впоследствии музыкант с мировым именем. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум стал центром музыкальной культуры, а также кузницей профессиональных кадров. Педагогами были приглашены музыканты из России, выпускники Санкт-Петербургской, Московской и даже Миланской консерваторий.Это были музыканты высочайшего профессионального уровня, талантливые педагоги, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю абхазской музыкальной культуры."Абгосиздат" – 95Абхазское государственное издательство "Абгосиздат" было учреждено 95 лет назад – 2 сентября 1930 года. Одной из первоочередных задач советской власти как в России, так и в Абхазии была ликвидация неграмотности.Абгосиздатом опубликовано большое количество общественно-политической, учебно-методической, научной и художественной литературы, что сыграло огромную роль в развитии культуры и искусства, национального и духовного самосознания народа Абхазии.Сотни тысяч книг на абхазском и русском языках выпущены за прошедшие десятилетия. Художественная, научная, детская литература, учебные пособия для школ, произведения абхазских писателей и шедевры зарубежной литературы в переводе на абхазский язык – все это труд высокопрофессионального коллектива редакторов, художников, полиграфистов.Сегодня перед Абхазским государственным издательством стоят новые задачи: существенно улучшить качество издаваемых учебников, журналов, художественных произведений.Открытие Абхазского государственного музыкального техникума – 95Абхазский государственный музыкальный техникум открылся 95 лет назад – 15 сентября 1930 года. После установления советской власти в Абхазии, композитор и этнограф Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища.При техникуме были организованы симфонический и духовой оркестры, струнный квартет. 24 июля 1931 года по решению президиума ЦИКа и Коллегии народных комиссаров ССР Абхазии при Абхазском музыкальном техникуме был создан Абхазский этнографический хор.В 2002 году училищу было присвоено имя абхазского композитора Алексея Чичба. С его именем связано зарождение и развитие академического певческого жанра в Абхазии. Чичба – основатель Государственного симфонического оркестра Абхазии, ансамбля песни и танца в Гудауте, Государственной хоровой капеллы Абхазии.При его содействии при музыкальном училище был открыт интернат для одаренных абхазских детей из деревень. На упреки в том, что Чичба принимает в училище не только одаренных, но и детей с весьма скромными музыкальными данными, он говорил, что его цель – воспитать просвещенных абхазов, приобщить их к высокому искусству классической и современной музыки.Сухумская табачная фабрика – 100Сухумская табачная фабрика была введена в действие 100 лет назад – 16 февраля 1925 года. Табак в Абхазии начали возделывать с конца XVII – начала XVIII веков. В 1914 году сбор дошел до миллиона пудов.Это была рекордная цифра, и все обстоятельства говорили за то, что она будет неуклонно повышаться. Еще до Первой мировой войны Сухум торжествовал полную победу над кубанскими и крымскими сортами табака.В результате активности хозяйственных организаций и силами народа были сделаны заметные успехи уже в первые годы становления советской Абхазии. При поддержке Советской России была пущена в эксплуатацию Сухумская табачная фабрика, здесь в момент начала производства работало более 100 рабочих.Продукция Сухумской табачной фабрики была очень популярна в Советском Союзе и получила заслуженное признание во многих зарубежных странах. Фабрика выпустила первые марки папирос "Апсны", "Мцара", "Цветок Абхазии", "Сухум", "Экстра" и другие.В 1924–1925 году табачная фабрика имела магазины и агентства за пределами Абхазии – в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Баку, Киеве, Ростове-на-Дону, Армавире, в Средней Азии. Сегодня производство табака в Абхазии приостановлено.Конституция ССР Абхазии – 100100 лет назад, 1 апреля 1925 года, на III съезде Советов Абхазии была принята Конституция ССР Абхазии. После установления советской власти в Абхазии встал вопрос провозглашения независимой ССР Абхазии.В феврале 1922 года состоялся I съезд Советов Абхазии, на нем был ратифицирован "Особый союзный договор" между Грузией и Абхазией, который явился результатом сильнейшего давления со стороны Сталина и Орджоникидзе.Тем не менее он зафиксировал равноправие двух республик. В декабре 1922 года представитель ССР Абхазии Николай Акиртава поставил свою подпись под Договором об образовании Союза ССР.Абхазия тогда не входила в состав Грузии, а объединилась с ней в качестве "договорной республики". В 1924-1925 годы были утверждены Герб и Флаг ССР Абхазии, приняты законодательные акты конституционного характера, введены в действие кодексы: уголовный, гражданский, уголовно-процессуальный, земельный, лесной.Первая Конституция ССР Абхазии была принята в апреле 1925 года III Всеабхазским съездом Советов. Абхазия тогда приняла свою Конституцию, в то время как автономии не имели своих конституций. V статья Конституции 1925 года гласит: "ССР Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти… ССР Абхазия сохраняет за собой право свободного выхода как из состава ЗСФСР, так и из Союза ССР".Академия абхазского языка и литературы – 100Академия абхазского языка и литературы была создана 100 лет назад – 11 октября 1925 года. В августе 1922 года на базе существовавшего до революции "Сухумского общества сельского хозяйства" было создано "Абхазское научное общество". Оно занималось изучением производительных сил Абхазии, ее флоры и фауны, сельского хозяйства, а также истории, археологии и этнографии Абхазии.Академия абхазского языка и литературы занималась исследованием абхазского языка и изучением этнографического и фольклорного материала. 28 мая 1930 года постановлением Народного комиссариата просвещения ССР Абхазии ААЯЛ была преобразована в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.5 августа 1931 года по решению ЦИК Абхазии были объединены Абхазское научное общество и Академия абхазского языка и литературы и образован единый Абхазский НИИ краеведения.Перед учеными Абхазии было непочатое поле работы, много задач: создание абхазского литературного языка, собирание абхазского фольклора, изучение этнографии, топонимики, необходимо было перенести на страницы изданий богатую историю Абхазии Несмотря на то, что название института много раз менялось, но суть работы осталась неизменной. Помимо научной работы, научное учреждение активно участвовало в политических процессах, вопросах строительства абхазского государства.Открытие Сухумской учительской семинарии – 110Сухумская учительская семинария открылась 1 июля 1915 года – 110 лет назад. В начале XX века система школьного образования в Абхазии испытывала острый недостаток педагогических кадров, и отсутствие квалифицированных учителей требовало срочных мер для решения этих проблем.Семинария была призвана подготовить учителей в начальные школы среди абхазского населения и являлась единственным учебным заведением для данной группы населения.Учительская семинария стала центром подготовки педагогических кадров для народов Абхазии. В семинарии преподавали демократически и прогрессивно настроенные педагоги, ученики изучали европейские языки, географию, арифметику и другие предметы.Особое место уделялось изучению русского языка и литературы, произведениям классиков мировой литературы. Это сыграло большую роль в подготовке национальных кадров, преподавателей школ, молодых поэтов и писателей.В 1918 году в Сухумской учительской семинарии по инициативе Дмитрия Гулиа был создан литературно-драматический кружок, а после 1921 года Гулиа возглавил театральную труппу.С установлением советской власти Сухумская учительская семинария была преобразована в Сухумский педагогический техникум, а после – в педагогическое училище.Семинария сыграла исключительную роль в деле воспитания целой плеяды абхазской интеллигенции, ставшей авангардом культурного всплеска начала XX века. Воспитанники семинарии распространяли новые веяния в культуре, применяли новые научные методы, формировали новую общественную мысль.Сухумский телеграф – 155155 лет назад, 1 мая 1870 года, в Сухуме начал работать телеграф. Акционерное Европейское общество "Сименс-Гальске" проложило через территорию Абхазии телеграфную линию для связи Европы с Индией. Телеграфная линия проходила через Сухум-кале, и 1 мая 1870 года в Петербурге была принята из Абхазии первая телеграмма.Роль телеграфа в развитии Абхазии, несомненно, была высока. Здания телеграфа распологались в двух двухэтажных домах на улице Чочуа. Внутри этих домов интересна оригинальная европейская планировка, старинные лестницы, высокие потолки.За советский период Сухумский центральный телеграф был реконструирован, соединен множеством каналов с городами СССР, велся прием фототелеграмм.Сухумская женская прогимназия – 155Сухумская женская прогимназия открылась 155 лет назад – в декабре 1870 года. Изначально это была Сухумская женская прогимназия, которая находилась под покровительством великой княгини Марии Федоровны, (датской принцессы Дагмары) и субсидировалась за счет городской казны.При школе был открыт пансион, а на содержание школы отпускалось из Государственного казначейства по 3500 рублей ежегодно. Женская прогимназия занимала особое место в деле воспитания и просвещения, внеся огромный вклад в развитие образования и культуры Абхазии.В марте 1872 года женская школа была преобразована в 3-классную прогимназию с подготовительным классом для учениц всех сословий и исповеданий. Необходимо отметить, что женская прогимназия была единственным женским учебным заведением на всем побережье Черного моря.К моменту открытия в ней было 43 ученицы. В 1888 году обучалось уже 59 человек, а в 1909 году – 166. В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восемью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была переименована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Пушкина.Ботанический сад – 185185 лет назад, в феврале 1840 года, в Сухуме впервые был открыт Ботанический сад. В первой половине XIX века лекарь Сухумского гарнизона В. И. Багриновский, обладавший достаточно обширными познаниями в области ботаники и садоводства, устроил возле своего дома сад.В 1840 году на этот сад обратил внимание генерал Николай Раевский – начальник Черноморской береговой линии, сын прославленного героя Отечественной войны 1812 года.При содействии Раевского-младшего сад Багриновского с позволения Императора России Николая I был взят в казну, заведующим садом назначается Багриновский. Николай Раевский поддержал и много сделал в области интродукции растений на Черноморском побережье Кавказа и, в частности, для становления и пополнения Сухумского ботанического сада новыми для Абхазии растениями.Основной целью его как начальника Черноморской береговой линии было обеспечение саженцами растений военных крепостей, расположенных в то время вдоль берега моря. Однако этим он не ограничивался.Немалый ущерб был нанесен Ботаническому саду в период Отечественной войны 1992–1993 годов, здесь проходили бои. На территории парка упало более сотни снарядов. До войны в экспозициях сада содержались до 5000 видов, форм и сортов растений, 350 видов оранжерейных, 50 видов водных растений, 1500 видов деревьев и кустарников. Во время войны погибли 30% древесно-кустарниковых, 80–85% травянистых (включая цветочные) растений, 100% собственных сортов цветочных культур, 90–95% растений закрытого грунта. Сразу после войны коллектив сада приступил к восстановлению коллекций растений. Сегодня Сухумский Ботанический сад – одна из визитных карточек Абхазии, важнейший туристический и научный объект.Присоединение Абхазии к России – 215215 лет назад, 17 февраля 1810 года, император России Александр I подписал "Манифест о присоединении Абхазии к России".Высказывание многих грузинских историков о том, что якобы Россия всегда признавала Абхазию частью Грузии, противоречит исторической истине. Документом, подтверждающим наличие и существование собственной территории Абхазии является "Манифест" от 17 февраля 1810 года, подтверждающий распространение на Абхазское княжество покровительства Российской империи и признающий ее собственную территорию.Большинство населения княжества относительно спокойно восприняло смену власти. Одно из отличительных черт Абхазского княжества в том, что оно, в отличие от Грузии, не утеряло полностью своей государственности с присоединением к России.До 1864 года Абхазское княжество сохраняло автономное управление и просуществовало дольше других на Кавказе. За минувшие два с лишним столетия разное случалось в российско-абхазских взаимоотношениях, но народы Абхазии и России всегда испытывали друг к другу чувства искренней дружбы, подлинного братства и глубочайшего уважения.При подготовке текста был использован материал из "Календаря знаменательных дат Абхазии на 2025 год", изданного Национальной библиотекой Абхазии.

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