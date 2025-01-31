https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/terminal-vozmozhnostey-rossiyskiy-kredit-otkryl-novyy-put-ochamchyre-1053552609.html

Терминал возможностей: российский кредит открыл новый путь Очамчыре

Терминал возможностей: российский кредит открыл новый путь Очамчыре

Sputnik Абхазия

Контейнерный терминал в Очамчыре построили за счет абхазо-российской программы льготного кредитования. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T14:35+0300

2025-01-31T14:35+0300

2025-01-31T14:35+0300

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Сметная стоимость проекта составила более 800 миллионов рублей, из которых 740 миллионов рублей – кредит.О том, как в Абхазии появилось новое высокотехнологичное предприятие, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЕще год назад всего в полукилометре от Очамчырского морпорта были непроходимые заросли. Но именно здесь представители компании "Трансэкосистема" решили строить первый в Абхазии припортовой контейнерный терминал. Проект перспективный – открывается транспортный коридор для приема и доставки грузов из России в третьи страны.Для реализации задумки были необходимы не просто деньги, а очень большие деньги, и здесь на помощь предпринимателям пришло финансовое новшество."Финансирование было открыто год назад, это межгосударственная программа льготного кредитования. Строительные работы начались в феврале прошлого года", – рассказывает заместитель гендиректора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши.По его словам, территорию в полтора гектара сначала расчистили от буйных зарослей, провели земляные работы и бетонирование, уложили специальные плиты и провели железнодорожные пути."В свое время здесь был один железнодорожный путь. Сейчас же обустроена целая станция. Здесь проходят три железнодорожных пути общей протяженностью 550 метров. Это серьезная работа. Важно отметить, что работы проводились местными специалистами", – подчеркнул Хазириши.Высокие технологииПроект, утверждают инвесторы, оснащен самым современным оборудованием, аналогов которому даже в России мало."Машины новые, некоторые операции они выполняют в автоматическом режиме. Они способны поднимать контейнеры, перегружать с платформ железнодорожных и ставить их в зону хранения. Также был приобретен уникальный кран большой грузоподъемности. Грузоподъемность у него 450 тонн. Его предполагается использовать в порту на причальной стенке – Абхазское морское пароходство предусмотрело две усиленные зоны. Таких кранов в России, по-моему, две единицы. Один в Петрозаводске, другой – в Санкт-Петербурге. Это основное оборудование, также есть малая механизация, вилочные погрузчики и другая техника", – перечислил замгендиректора.Уникальный проектСтроительство контейнерного терминала завершилось в ноябре 2024 года, и уже в декабре был подписан акт ввода в эксплуатацию.Предприятие полностью укомплектовано кадрами. Здесь трудоустроено более 50 человек, в основном местные жители.Октай Хазириши в беседе не переставал гордиться детищем."Один из уникальных параметров – длина фронта выгрузки терминала. Полезная длина –450 метров. Это позволяет половину состава размещать под выгрузку. Состав в 62 контейнера перерабатывается за восемь часов. Единовременное хранение – 1200 контейнеров", – сообщил он.Проект не только способствует экономическому развитию восточной части страны, но также открывает новые возможности для местного бизнеса, который теперь сможет отправлять грузы в контейнерах из Абхазии в Россию."На терминале предусмотрено 62 розетки для рефрижераторных контейнеров. То есть в будущем можно отправлять из Абхазии, например, цитрусовые грузы в контейнерных поездах. Срок доставки – около трех-четырех дней до регионов центральной части России. Это позволит оперативно доставлять продукцию предприятий. Сейчас в логистике мировая тенденция идет в сторону контейнеризации. Ежегодно увеличивается объем продукции, которая перевозится в контейнерах. У абхазского бизнеса открывается такая логистическая возможность", – подчеркнул Хазириши.Сейчас компания в стадии заключения договоров с клиентами, обрабатываются новые заявки. Уже к марту планируют войти в системный рабочий режим.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250126/raskrytie-potentsiala-chto-daet-abkhazii-novyy-konteynernyy-terminal-v-ochamchyre-1053497939.html

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