https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/vrach-rasskazal-o-situatsii-s-grippom-v-sukhume-1053559277.html

Врач рассказал о ситуации с гриппом в Сухуме

Врач рассказал о ситуации с гриппом в Сухуме

Sputnik Абхазия

На стационарном лечении в Сухумской инфекционной больнице находятся до 40 детей и около 25 взрослых. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T09:00+0300

2025-01-31T09:00+0300

2025-01-31T10:48+0300

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В Сухумскую инфекционную больницу в сутки обращается около 170 человек с симптомами гриппа и ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач Гудиса Шларба. Шларба уточнил, что наиболее распространены грипп типа А и Б, аденовирусная инфекция, бокавирус, ОРВИ. Встречается и сезонный коронавирус, в отличие от COVID-19 он протекает в гораздо более легкой форме. Вирусные инфекции, особенно грипп типа А и аденовирусную инфекцию, тяжелее всего переносят дети. Гудиса Шларба подчеркнул, что при появлении первых симптомов, таких как температура и кашель, необходимо обратиться к врачу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/sezonnyy-rost-zabolevaemosti-grippom-zafiksirovali-v-abkhazii-1053534344.html

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