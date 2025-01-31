https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/vrach-rasskazal-o-situatsii-s-grippom-v-sukhume-1053559277.html
Врач рассказал о ситуации с гриппом в Сухуме
Врач рассказал о ситуации с гриппом в Сухуме
Sputnik Абхазия
На стационарном лечении в Сухумской инфекционной больнице находятся до 40 детей и около 25 взрослых. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T09:00+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В Сухумскую инфекционную больницу в сутки обращается около 170 человек с симптомами гриппа и ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач Гудиса Шларба. Шларба уточнил, что наиболее распространены грипп типа А и Б, аденовирусная инфекция, бокавирус, ОРВИ. Встречается и сезонный коронавирус, в отличие от COVID-19 он протекает в гораздо более легкой форме. Вирусные инфекции, особенно грипп типа А и аденовирусную инфекцию, тяжелее всего переносят дети. Гудиса Шларба подчеркнул, что при появлении первых симптомов, таких как температура и кашель, необходимо обратиться к врачу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/sezonnyy-rost-zabolevaemosti-grippom-zafiksirovali-v-abkhazii-1053534344.html
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Врач рассказал о ситуации с гриппом в Сухуме
09:00 31.01.2025 (обновлено: 10:48 31.01.2025)
На стационарном лечении в Сухумской инфекционной больнице находятся до 40 детей и около 25 взрослых.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. В Сухумскую инфекционную больницу в сутки обращается около 170 человек с симптомами гриппа и ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач Гудиса Шларба.
Пациенты поступают с повышенной температурой, которая доходит до 38-40 градусов, у многих наблюдается кашель и заложенность носа. У людей со слабым иммунитетом вирус гриппа приводит к бронхиту или к вирусной пневмонии, но таких случаев немного.
Шларба уточнил, что наиболее распространены грипп типа А и Б, аденовирусная инфекция, бокавирус, ОРВИ. Встречается и сезонный коронавирус, в отличие от COVID-19 он протекает в гораздо более легкой форме.
Вирусные инфекции, особенно грипп типа А и аденовирусную инфекцию, тяжелее всего переносят дети. Гудиса Шларба подчеркнул, что при появлении первых симптомов, таких как температура и кашель, необходимо обратиться к врачу.