https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/zaderzhan-pervyy-podozrevaemyy-v-krazhe-elektrokabelya-v-tkuarchale-1053565568.html
Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчале
Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчале
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчалском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T13:58+0300
2025-01-31T13:58+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчалском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела проводят сотрудники УУР МВД совместно с ОУР Ткуарчалского РОВД.В ночь с 17 на 18 января неизвестные украли электропровод протяженностью более 300 метров, из-за чего без электричества остались шесть поселков – Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250118/shest-poselkov-v-tkuarchalskom-rayone-ostalis-bez-sveta-iz-za-pokhischeniya-provoda-1053430628.html
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абхазия, ткуарчальский район, мвд абхазии
абхазия, ткуарчальский район, мвд абхазии
Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчале
13:58 31.01.2025 (обновлено: 14:06 31.01.2025)
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Задержан первый подозреваемый в краже электрокабеля в Ткуарчалском районе, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела проводят сотрудники УУР МВД совместно с ОУР Ткуарчалского РОВД.
В ночь с 17 на 18 января неизвестные украли электропровод протяженностью более 300 метров, из-за чего без электричества остались шесть поселков – Акармара, Хухун, Харчилава, Джантуха, Пятая шахта и Поляна.