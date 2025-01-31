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Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент

Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент

Sputnik Абхазия

Создание дополнительных участков для голосования в России позволило бы большему количеству избирателей принять участие в выборах. 31.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-31T23:30+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Законопроект, который позволил бы открыть новые избирательные участки в России, внесен в Парламент, но перспектива его принятия пока неизвестна, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба на пресс-конференции.Тем не менее, указал он, сроки, которые позволяли бы организовать такие участки в случае принятия законопроекта, уже прошли."Нет ничего удивительного, что депутаты внесли законопроект, отражающий мнение множества наших соотечественников за рубежом. Хотя наверняка за 2 недели до выборов такие изменения будут невозможны. Но мы лишаем своих соотечественников возможности проголосовать", — заявил Бадра Гунба.Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.

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