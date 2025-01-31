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Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент
Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент
Sputnik Абхазия
Создание дополнительных участков для голосования в России позволило бы большему количеству избирателей принять участие в выборах. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T23:30+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Законопроект, который позволил бы открыть новые избирательные участки в России, внесен в Парламент, но перспектива его принятия пока неизвестна, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба на пресс-конференции.Тем не менее, указал он, сроки, которые позволяли бы организовать такие участки в случае принятия законопроекта, уже прошли."Нет ничего удивительного, что депутаты внесли законопроект, отражающий мнение множества наших соотечественников за рубежом. Хотя наверняка за 2 недели до выборов такие изменения будут невозможны. Но мы лишаем своих соотечественников возможности проголосовать", — заявил Бадра Гунба.Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.
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россия, абхазия, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
россия, абхазия, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025

Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент

23:30 31.01.2025 (обновлено: 23:52 31.01.2025)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Создание дополнительных участков для голосования в России позволило бы большему количеству избирателей принять участие в выборах.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Законопроект, который позволил бы открыть новые избирательные участки в России, внесен в Парламент, но перспектива его принятия пока неизвестна, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба на пресс-конференции.

"Конечно, было бы хорошо, если бы люди могли проголосовать за пределами Абхазии", — отметил Ардзинба.

Тем не менее, указал он, сроки, которые позволяли бы организовать такие участки в случае принятия законопроекта, уже прошли.
"Нет ничего удивительного, что депутаты внесли законопроект, отражающий мнение множества наших соотечественников за рубежом. Хотя наверняка за 2 недели до выборов такие изменения будут невозможны. Но мы лишаем своих соотечественников возможности проголосовать", — заявил Бадра Гунба.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.
Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.
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