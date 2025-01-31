https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/zakonoproekt-ob-otkrytii-izbiratelnykh-uchastkov-v-rf-vnesen-v-parlament-1053573541.html
Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент
Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент
Sputnik Абхазия
Создание дополнительных участков для голосования в России позволило бы большему количеству избирателей принять участие в выборах. 31.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-31T23:30+0300
2025-01-31T23:30+0300
2025-01-31T23:52+0300
россия
абхазия
общество
политика
выборы
выборы президента абхазии - 2025
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053573527_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_790913759e57a544e4e5ac5ff03e111c.jpg
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Законопроект, который позволил бы открыть новые избирательные участки в России, внесен в Парламент, но перспектива его принятия пока неизвестна, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба на пресс-конференции.Тем не менее, указал он, сроки, которые позволяли бы организовать такие участки в случае принятия законопроекта, уже прошли."Нет ничего удивительного, что депутаты внесли законопроект, отражающий мнение множества наших соотечественников за рубежом. Хотя наверняка за 2 недели до выборов такие изменения будут невозможны. Но мы лишаем своих соотечественников возможности проголосовать", — заявил Бадра Гунба.Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1f/1053573527_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2c16793b2c30d36541b6dd9c06c6608f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, абхазия, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
россия, абхазия, общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Законопроект об открытии новых избирательных участков в РФ внесен в Парламент
23:30 31.01.2025 (обновлено: 23:52 31.01.2025)
Создание дополнительных участков для голосования в России позволило бы большему количеству избирателей принять участие в выборах.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Законопроект, который позволил бы открыть новые избирательные участки в России, внесен в Парламент, но перспектива его принятия пока неизвестна, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба на пресс-конференции.
"Конечно, было бы хорошо, если бы люди могли проголосовать за пределами Абхазии", — отметил Ардзинба.
Тем не менее, указал он, сроки, которые позволяли бы организовать такие участки в случае принятия законопроекта, уже прошли.
"Нет ничего удивительного, что депутаты внесли законопроект, отражающий мнение множества наших соотечественников за рубежом. Хотя наверняка за 2 недели до выборов такие изменения будут невозможны. Но мы лишаем своих соотечественников возможности проголосовать", — заявил Бадра Гунба.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявляла
, что ЦИК России готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии, если ЦИК Абхазии примет соответствующее решение.
Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Живущие в России граждане Абхазии смогут проголосовать на участках в Москве и Черкесске.