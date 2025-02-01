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Кириенко посетил Государственный русский театр драмы
Кириенко посетил Государственный русский театр драмы
Sputnik Абхазия
Театр модернизирован и на его сцене можно увидеть как произведения абхазских классиков, так и российские постановки. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T00:44+0300
2025-02-01T00:44+0300
2025-02-01T00:44+0300
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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Государственный русский театр драмы им. Искандера Ф.А. в ходе рабочего визита в Республику Абхазия.Театр был построен в 1981 году (изначально назывался Сухумский государственный русский театр юного зрителя). Юные артисты театра в качестве приветствия продемонстрировали небольшое выступление.Сегодня здание театра модернизировано, а репертуар обновлен и радует зрителей как представлениями абхазских классиков, так и российскими, например сейчас зрителю доступны билеты на представление русского классика А. Пушкина "Евгений Онегин".Сам Кириенко родился в Сухуме. Воспользовавшись возможностью прогуляться по родному городу, от Абхазской государственной картинной галереи до театра первый замруководителя Администрации Президента РФ прошел пешком.
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россия, сергей кириенко, абхазия, общество, политика
россия, сергей кириенко, абхазия, общество, политика
Кириенко посетил Государственный русский театр драмы
Театр модернизирован и на его сцене можно увидеть как произведения абхазских классиков, так и российские постановки.
СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Государственный русский театр драмы им. Искандера Ф.А. в ходе рабочего визита в Республику Абхазия.
Театр был построен в 1981 году (изначально назывался Сухумский государственный русский театр юного зрителя). Юные артисты театра в качестве приветствия продемонстрировали небольшое выступление.
Сегодня здание театра модернизировано, а репертуар обновлен и радует зрителей как представлениями абхазских классиков, так и российскими, например сейчас зрителю доступны билеты на представление русского классика А. Пушкина "Евгений Онегин".
Сам Кириенко родился в Сухуме. Воспользовавшись возможностью прогуляться по родному городу, от Абхазской государственной картинной галереи до театра первый замруководителя Администрации Президента РФ прошел пешком.