https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-posetil-gosudarstvennyy-russkiy-teatr-dramy-1053574263.html

Кириенко посетил Государственный русский театр драмы

Кириенко посетил Государственный русский театр драмы

Sputnik Абхазия

Театр модернизирован и на его сцене можно увидеть как произведения абхазских классиков, так и российские постановки. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T00:44+0300

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2025-02-01T00:44+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Государственный русский театр драмы им. Искандера Ф.А. в ходе рабочего визита в Республику Абхазия.Театр был построен в 1981 году (изначально назывался Сухумский государственный русский театр юного зрителя). Юные артисты театра в качестве приветствия продемонстрировали небольшое выступление.Сегодня здание театра модернизировано, а репертуар обновлен и радует зрителей как представлениями абхазских классиков, так и российскими, например сейчас зрителю доступны билеты на представление русского классика А. Пушкина "Евгений Онегин".Сам Кириенко родился в Сухуме. Воспользовавшись возможностью прогуляться по родному городу, от Абхазской государственной картинной галереи до театра первый замруководителя Администрации Президента РФ прошел пешком.

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россия, сергей кириенко, абхазия, общество, политика