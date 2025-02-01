https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-posetil-znamenituyu-sukhumskuyu-brekhalovku-1053575637.html
Кириенко посетил знаменитую сухумскую "Брехаловку"
Кириенко посетил знаменитую сухумскую "Брехаловку"
Sputnik Абхазия
Кофейня "Брехаловка" находится на сухумской набережной. В заведении горожане пьют кофе, играют в шахматы и нарды, обсуждают насущные вопросы. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T11:48+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил знаменитую сухумскую кофейню "Брехаловка" в ходе своего рабочего визита в Абхазию, сообщает "Апсныпресс". За чашкой кофе он пообщался с посетителями, в том числе с главой Совета Старейшин Аполлоном Думаа, и подарил им шахматный набор.Кириенко сопровождали российский посол Михаил Шургалин, и.о. министра экономики Кристина Озган, глава администрации Сухума Беслан Эшба и командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.Накануне в рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.Вместе с тем, в аэропорту Кириенко принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта, были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.Также в пятницу Сергей Кириенко посетил сухумскую школу №2 имени Пушкина, Абхазскую государственную картинную галерею и Государственный русский театр драмы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-posetil-gosudarstvennyy-russkiy-teatr-dramy-1053574263.html
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брехаловка, сергей кириенко, абхазия, россия, общество, политика
брехаловка, сергей кириенко, абхазия, россия, общество, политика
Кириенко посетил знаменитую сухумскую "Брехаловку"
11:48 01.02.2025 (обновлено: 12:13 01.02.2025)
Кофейня "Брехаловка" находится на сухумской набережной. В заведении горожане пьют кофе, играют в шахматы и нарды, обсуждают насущные вопросы.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik.
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил знаменитую сухумскую кофейню "Брехаловка" в ходе своего рабочего визита в Абхазию, сообщает "Апсныпресс
".
За чашкой кофе он пообщался с посетителями, в том числе с главой Совета Старейшин Аполлоном Думаа, и подарил им шахматный набор.
Кириенко сопровождали российский посол Михаил Шургалин, и.о. министра экономики Кристина Озган, глава администрации Сухума Беслан Эшба и командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Накануне в рамках своего визита в Абхазию Кириенко провел встречу с и.о. президента Валерием Бганба. Они обсудили вопросы абхазо-российского партнерства и обменялись памятными подарками.
Вместе с тем, в аэропорту Кириенко принял участие в рабочем совещании с Бадрой Гунба, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта, были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.
Также в пятницу Сергей Кириенко посетил сухумскую школу
№2 имени Пушкина, Абхазскую государственную картинную галерею и Государственный русский театр драмы.