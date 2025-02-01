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Кириенко: Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа
Кириенко: Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа
Sputnik Абхазия
Досрочные выборы главы государства пройдут в Абхазии 15 февраля, на высший государственный пост претендуют пятеро кандидатов. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T22:50+0300
2025-02-01T22:50+0300
2025-02-01T22:55+0300
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сергей кириенко
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 1 – Sputnik. Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, говоря о предстоящих выборах главы государства.По мнению Кириенко, в Абхазии с ее природой и климатом нужно развивать туризм, санаторно-курортное лечение и здравоохранение, а это требует развития инфраструктуры и огромных инвестиций. Эти вопросы можно решить, но делать это нужно спокойно, с взаимным уважением и заинтересованностью, подчеркнул он.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов.
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россия, абхазия, сергей кириенко, выборы, выборы президента абхазии - 2025
россия, абхазия, сергей кириенко, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Кириенко: Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа
22:50 01.02.2025 (обновлено: 22:55 01.02.2025)
Досрочные выборы главы государства пройдут в Абхазии 15 февраля, на высший государственный пост претендуют пятеро кандидатов.
СУХУМ, 1 – Sputnik. Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, говоря о предстоящих выборах главы государства.
"Но выборы пройдут быстро, а дальше надо думать о серьезной программе развития. Сегодня далеко не реализован потенциал экономического сотрудничества России и Абхазии — это достаточно очевидно", — подчеркнул он.
По мнению Кириенко, в Абхазии с ее природой и климатом нужно развивать туризм, санаторно-курортное лечение и здравоохранение, а это требует развития инфраструктуры и огромных инвестиций. Эти вопросы можно решить, но делать это нужно спокойно, с взаимным уважением и заинтересованностью, подчеркнул он.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов.