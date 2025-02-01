https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-rossiya-s-uvazheniem-primet-lyuboy-vybor-abkhazskogo-naroda-1053579563.html

Кириенко: Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа

Кириенко: Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы главы государства пройдут в Абхазии 15 февраля, на высший государственный пост претендуют пятеро кандидатов. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T22:50+0300

2025-02-01T22:50+0300

2025-02-01T22:55+0300

в абхазии

россия

абхазия

сергей кириенко

выборы

выборы президента абхазии - 2025

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28afc335263b484a9be228fd9347d2bb.jpg

СУХУМ, 1 – Sputnik. Россия с уважением примет любой выбор абхазского народа, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, говоря о предстоящих выборах главы государства.По мнению Кириенко, в Абхазии с ее природой и климатом нужно развивать туризм, санаторно-курортное лечение и здравоохранение, а это требует развития инфраструктуры и огромных инвестиций. Эти вопросы можно решить, но делать это нужно спокойно, с взаимным уважением и заинтересованностью, подчеркнул он.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, сергей кириенко, выборы, выборы президента абхазии - 2025