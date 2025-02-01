https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-vazhno-chtoby-sukhumskiy-aeroport-zarabotal-k-1-maya-1053579383.html

Кириенко: важно, чтобы Сухумский аэропорт заработал к 1 мая

Кириенко: важно, чтобы Сухумский аэропорт заработал к 1 мая

Sputnik Абхазия

Аэропорт не осуществлял свою деятельность в качестве аэровокзала более 30 лет, но уже в ближайшие месяцы планирует возобновить работу. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T22:29+0300

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в абхазии

сергей кириенко

абхазия

россия

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 1 – Sputnik. Принципиально важно, чтобы Сухумский аэропорт возобновил свою работу к 1 мая, заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко."Для того чтобы к сезону запустить полноценные рейсы в аэропорт из разных регионов России, надо уже в феврале принять первый тестовый рейс", — подчеркнул он.Кириенко отметил, что аэропорт откроет дополнительные возможности как для граждан Абхазии, так и для российских туристов и добавил, что инвесторы уже задумываются о его расширении в будущем."Честно говоря, я таких красивых проектов еще не видел", — признался он.Кириенко днем в пятницу в рамках своего рабочего визита в Республику Абхазия посетил аэропорт "Сухум" и принял участие в рабочем совещании с главой координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадрой Гунба.В ходе встречи были обсуждены вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере.Сухумский аэропорт перестал осуществлять свою работу в качестве аэровокзала в 1993 году, но планирует возобновить ее и наладить авиасообщение с Россией уже в этом году.

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сергей кириенко, абхазия, россия, сухумский аэропорт