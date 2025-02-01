https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/materinskiy-kapital-v-rossii-vyros-s-1-fevralya-1053578964.html

Материнский капитал в России вырос с 1 февраля

Материнский капитал в России вырос с 1 февраля

Sputnik Абхазия

Максимальный размер выплаты составит более 900 тысяч рублей. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T18:48+0300

2025-02-01T18:48+0300

2025-02-01T20:50+0300

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россия

материнский капитал

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Материнский капитал в России вырос на 9,5% с 1 февраля, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Размер выплаты на первого ребенка составит 690 тысяч рублей, на второго — 222 тысячи. Если при рождении первенца семья не оформляла сертификат, то при рождении второго ребенка ей положено 912 тысяч рублей.Программа материнского капитала реализуется в России с 2007 года. В мае прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ее продлят до конца десятилетия, так как она доказала свою эффективность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/ipoteka-matkapital-pensii-zhkkh-chto-izmenitsya-v-rossii-s-1-yanvarya-1049713594.html

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