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"Молдавагаз" передал Приднестровью первую партию газа

"Молдавагаз" передал Приднестровью первую партию газа

Sputnik Абхазия

Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье... 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T15:51+0300

2025-02-01T15:51+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. "Молдовагаз" передала Приднестровью первую партию газа для поддержания давления в газопроводах."Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — ранее заявлял глава республики Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.По его расчетам, полученных объемов хватит максимум на полторы недели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/rossiya-nachnet-postavki-gaza-v-pridnestrove-1053405409.html

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