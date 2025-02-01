https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/moldavagaz-peredal-pridnestrovyu-pervuyu-partiyu-gaza-1053576824.html
"Молдавагаз" передал Приднестровью первую партию газа
"Молдавагаз" передал Приднестровью первую партию газа
Sputnik Абхазия
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье... 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T15:51+0300
2025-02-01T15:51+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. "Молдовагаз" передала Приднестровью первую партию газа для поддержания давления в газопроводах."Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — ранее заявлял глава республики Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.По его расчетам, полученных объемов хватит максимум на полторы недели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250115/rossiya-nachnet-postavki-gaza-v-pridnestrove-1053405409.html
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новости, в мире, приднестровская молдавская республика
новости, в мире, приднестровская молдавская республика
"Молдавагаз" передал Приднестровью первую партию газа
Власти Молдовы отказались выплачивать "Газпрому" долг в 709 миллионов долларов, и с 1 января поставки газа из России прекратились. Из-за этого в Приднестровье произошел энергокризис.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. "Молдовагаз" передала Приднестровью первую партию газа для поддержания давления в газопроводах.
Общий объем партии, согласно соглашению о займе с "Тираспольтрансгазом", составит 3 миллиона кубометров. Их нужно будет вернуть их до 1 марта.
"Это количество газа позволит непродолжительный период времени поддержать давление в трубе. Надеюсь, его хватит до начала полноценной регулярной поставки газа в республику. Подчеркну, эти мизерные кубометры — вынужденная временная мера. Их наличие никак не разрешает энергетический кризис, поскольку нормальное потребление газа в Приднестровье составляет порядка трех миллионов кубометров в сутки", — ранее заявлял глава республики Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.
По его расчетам, полученных объемов хватит максимум на полторы недели.