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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/vs-rf-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1053576011.html
ВС РФ нанесли высокоточный удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины
ВС РФ нанесли высокоточный удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины
Sputnik Абхазия
Суточные потери Вооруженных сил Украины превысили 1300 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 01.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-01T13:24+0300
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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 156 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 108 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42095 БПЛА, 590 ЗРК, 20984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053565852.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

ВС РФ нанесли высокоточный удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

13:24 01.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Суточные потери Вооруженных сил Украины превысили 1300 человек, следует из сводки Министерства обороны России.
СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщает Министерство обороны России.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в публикации.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике.
За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 156 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 108 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42095 БПЛА, 590 ЗРК, 20984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.
Снайперы соединения спецназначения группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 31.01.2025
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