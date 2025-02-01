https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/vs-rf-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1053576011.html

ВС РФ нанесли высокоточный удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли высокоточный удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины

Sputnik Абхазия

Суточные потери Вооруженных сил Украины превысили 1300 человек, следует из сводки Министерства обороны России. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T13:24+0300

2025-02-01T13:24+0300

2025-02-01T13:24+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли высокоточный групповой удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Крымское в Донецкой Народной Республике.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 156 районах. Средствами ПВО России за сутки сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 108 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42095 БПЛА, 590 ЗРК, 20984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин РСЗО, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053565852.html

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