https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/bganba-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-atakoy-na-internat-v-sudzhe-1053586514.html
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с атакой на интернат в Судже
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с атакой на интернат в Судже
Sputnik Абхазия
Целью удара Минобороны России назвало отвлечение внимания от действий украинских войск в селе Русское Поречное. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T19:46+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с украинским ракетным ударом по интернату в Судже. ВСУ нанесли удар по школе-интернату в городе Судже в Курской области 1 февраля, в результате атаки есть погибшие и раненые. В Минобороны России заявили, что пуск ракет с территории Сумской области зафиксировали средства ПВО. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiya-prizvala-mirovoe-soobschestvo-osudit-udary-vsu-po-internatu-v-sudzhe-1053584552.html
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Бганба выразил соболезнования Путину в связи с атакой на интернат в Судже
Целью удара Минобороны России назвало отвлечение внимания от действий украинских войск в селе Русское Поречное.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с украинским ракетным ударом по интернату в Судже.
"Эта ужасная трагедия, унесшая жизни детей и оставившая глубокие раны в сердцах родных и близких, вызывает неподдельное горе и скорбь. В такие тяжелые времена мы должны объединяться и поддерживать друг друга, осознавая, насколько важна ценность жизни и мира", — говорится в тексте.
ВСУ нанесли удар по школе-интернату в городе Судже в Курской области 1 февраля, в результате атаки есть погибшие и раненые.
В Минобороны России заявили, что пуск ракет с территории Сумской области зафиксировали средства ПВО. Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте.