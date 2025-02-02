https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiya-prizvala-mirovoe-soobschestvo-osudit-udary-vsu-po-internatu-v-sudzhe-1053584552.html

Россия призвала мировое сообщество осудить удары ВСУ по интернату в Судже

Россия призвала мировое сообщество осудить удары ВСУ по интернату в Судже

Sputnik Абхазия

1 февраля ВСУ нанесли удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области, заявили в Министерстве обороны России. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T14:04+0300

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2025-02-02T18:54+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Москва призвала мировое сообщество осудить украинские удары по интернату в Судже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова отметила, что вину за этот теракт несут страны, продолжающие "упрямо и безответственно накачивать" оружием Киев и подчеркнула, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание.1 февраля вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа в Курской области, пуск ракет из Сумской области зафиксировали российские средства ПВО. Цель провокации — отвлечь мировое сообщество от зверств, которые украинские войска творили в селе Русское Поречное, заявили в Минобороны России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/vsu-atakovali-shkolu-internat-v-ukrainskoy-sudzhe-1053582267.html

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