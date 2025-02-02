Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/bolee-10-milliardov-rubley-vydeleno-na-rekonstruktsiyu-kpp-adler-1053580888.html
Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"
Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"
Sputnik Абхазия
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией считается самым загруженным в России. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T09:52+0300
2025-02-02T09:52+0300
абхазия
россия
новости
государственная граница
сергей кириенко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e679e03515b4116567c354acee0d1446.jpg
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию пункта пропуска "Адлер", заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Первые изменения появятся уже к грядущему турсезону — увеличится количество туалетов и лавочек, появится удобная навигация, ускорятся таможенные процедуры.Цель реконструкции — увеличить пропускную способность погранпункта. Планируется, что пропускная способность КПП увеличится в 9,5 раза для транспорта и почти в 3 раза для людей. Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/vremennyy-stroygorodok-dlya-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler-podgotovili-k-rabote-1053544609.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258ef554d7f1c84bdc0dcf54ca9bd5e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, новости, государственная граница, сергей кириенко
абхазия, россия, новости, государственная граница, сергей кириенко

Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"

09:52 02.02.2025
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2025
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни
Подписаться
Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией считается самым загруженным в России.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию пункта пропуска "Адлер", заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
По его словам, проект очень масштабен и будет реализован в несколько этапов.
Первые изменения появятся уже к грядущему турсезону — увеличится количество туалетов и лавочек, появится удобная навигация, ускорятся таможенные процедуры.
Цель реконструкции — увеличить пропускную способность погранпункта. Планируется, что пропускная способность КПП увеличится в 9,5 раза для транспорта и почти в 3 раза для людей. Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2025
Временный стройгородок для реконструкции пункта пропуска "Адлер" подготовили к работе
29 января, 18:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0