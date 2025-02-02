https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/bolee-10-milliardov-rubley-vydeleno-na-rekonstruktsiyu-kpp-adler-1053580888.html

Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"

Более 10 миллиардов рублей выделено на реконструкцию КПП "Адлер"

Sputnik Абхазия

Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией считается самым загруженным в России. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T09:52+0300

2025-02-02T09:52+0300

2025-02-02T09:52+0300

абхазия

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государственная граница

сергей кириенко

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию пункта пропуска "Адлер", заявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Первые изменения появятся уже к грядущему турсезону — увеличится количество туалетов и лавочек, появится удобная навигация, ускорятся таможенные процедуры.Цель реконструкции — увеличить пропускную способность погранпункта. Планируется, что пропускная способность КПП увеличится в 9,5 раза для транспорта и почти в 3 раза для людей. Это позволит пропускать до 14,13 тысячи транспортных средств и до 80,5 тысячи человек в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/vremennyy-stroygorodok-dlya-rekonstruktsii-punkta-propuska-adler-podgotovili-k-rabote-1053544609.html

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