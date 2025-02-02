https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kirienko-otsenil-perspektivy-gryaduschego-kurortnogo-sezona-v-abkhazii-1053581033.html

Кириенко оценил перспективы грядущего курортного сезона в Абхазии

Кириенко оценил перспективы грядущего курортного сезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

В новогодние каникулы 2024 года самые популярные туробъекты, озеро Рица и Новоафонскую пещеру, посетило меньше туристов, чем годом ранее. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T10:05+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Курортный сезон 2025 года в Абхазии может стать рекордным, считает первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Кириенко выразил надежду на то, что ситуация наладится после выборов 15 февраля, и подчеркнул, что руководство страны и участники политических процессов понимают важность мирного устойчивого развития. "В Абхазии живет мудрый народ. Если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, которые регулируются законодательством, силовым путем, то у туристов, которые любят Абхазию и мечтают провести свой летний отдых тут, все встанет на свои места", — заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-rossiya-s-uvazheniem-primet-lyuboy-vybor-abkhazskogo-naroda-1053579563.html

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