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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-premera-i-privychnaya-klassika-1053585903.html
Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика
Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
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SputnikАбхазский Молодежный театр3 февраля в 19:00 - "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга Шоты Чкадуа. Абхазский государственный театр6 февраля в 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" в постановке Мадины Аргун.РУДСРАМ4 февраля в 19:00 - "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой.8 и 9 февраля в 19:00 - премьера спектакля "Земляника" режиссера Дениса Хусниярова по произведению абхазского писателя Джумы Ахуба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html
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абхазия, культура, театр
абхазия, культура, театр

Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика

18:20 02.02.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Земляника"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Земляника - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
Sputnik

Абхазский Молодежный театр

3 февраля в 19:00 - "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга Шоты Чкадуа.

Абхазский государственный театр

6 февраля в 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" в постановке Мадины Аргун.
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2024
Радио
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
14 декабря 2024, 15:02

РУДСРАМ

4 февраля в 19:00 - "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой.
8 и 9 февраля в 19:00 - премьера спектакля "Земляника" режиссера Дениса Хусниярова по произведению абхазского писателя Джумы Ахуба.
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