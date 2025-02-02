https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-premera-i-privychnaya-klassika-1053585903.html

Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика

Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T18:20+0300

2025-02-02T18:20+0300

2025-02-02T18:20+0300

в абхазии

абхазия

культура

театр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/07/1053084861_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_39ddd09fb52b33ac77469e633c041f96.jpg

SputnikАбхазский Молодежный театр3 февраля в 19:00 - "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга Шоты Чкадуа. Абхазский государственный театр6 февраля в 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" в постановке Мадины Аргун.РУДСРАМ4 февраля в 19:00 - "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой.8 и 9 февраля в 19:00 - премьера спектакля "Земляника" режиссера Дениса Хусниярова по произведению абхазского писателя Джумы Ахуба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, театр