https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kulturnaya-afisha-abkhazii-teatralnaya-premera-i-privychnaya-klassika-1053585903.html
Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика
Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T18:20+0300
2025-02-02T18:20+0300
2025-02-02T18:20+0300
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SputnikАбхазский Молодежный театр3 февраля в 19:00 - "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга Шоты Чкадуа. Абхазский государственный театр6 февраля в 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" в постановке Мадины Аргун.РУДСРАМ4 февраля в 19:00 - "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой.8 и 9 февраля в 19:00 - премьера спектакля "Земляника" режиссера Дениса Хусниярова по произведению абхазского писателя Джумы Ахуба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html
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абхазия, культура, театр
Культурная афиша Абхазии: театральная премьера и привычная классика
Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 февраля. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
Абхазский Молодежный театр
3 февраля в 19:00 - "Абхазы мы, абхазы" по пьесе абхазского драматурга Шоты Чкадуа.
Абхазский государственный театр
6 февраля в 19:00 - "Дом Бернарды Альбы" в постановке Мадины Аргун.
4 февраля в 19:00 - "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой.
8 и 9 февраля в 19:00 - премьера спектакля "Земляника" режиссера Дениса Хусниярова по произведению абхазского писателя Джумы Ахуба.