https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-3-fevralya-1053586645.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T20:20+0300

2025-02-02T20:20+0300

2025-02-02T20:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В понедельник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, в горах дождь, дождь со снегом.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии