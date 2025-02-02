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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T20:20+0300
2025-02-02T20:20+0300
2025-02-02T20:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В понедельник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, в горах дождь, дождь со снегом.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 3 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В понедельник, 3 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, в горах дождь, дождь со снегом.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.