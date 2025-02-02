https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/vsu-atakovali-shkolu-internat-v-ukrainskoy-sudzhe-1053582267.html

ВСУ атаковали школу-интернат в украинской Судже

ВСУ атаковали школу-интернат в украинской Судже

Sputnik Абхазия

Цель атаки, сообщает Минобороны России, отвлечь мировое сообщество от зверств киевского режима в Русском Поречном. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T12:15+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. ВСУ ударили по школе-интернату в украинском городе Суджа, заявили в Министерстве обороны России. Пуск ракет из Сумской области зафиксировали российские средства ПВО. В ведомстве подчеркнули, что цель провокации — отвлечь мировое сообщество от зверств, которые украинские войска творили в селе Русское Поречное Курской области.В результате атаки есть погибшие и раненные. Следком России возбудил уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши, отдавшем преступный приказ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/svo-tsel-rossiyskikh-udarov-po-ukraine--kapitulyatsiya-protivnika-1053461294.html

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