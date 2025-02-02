https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiya-spasla-ameriku-ot-smertelnoy-ugrozy-1053585280.html

Россия спасла Америку от смертельной угрозы

Россия спасла Америку от смертельной угрозы

Sputnik Абхазия

Полыхают соцсети, горят медийные платформы, гремят громы и молнии — так глобалисты и их радужность, гендернофлюидность, "гордость на параде" реагируют на смену... 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T16:40+0300

2025-02-02T16:40+0300

2025-02-02T16:40+0300

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И на перемену идеологических декораций, которая за этим событием закономерно последовала, пишет Елена Караева для РИА Новости.Все, кто жирел на агитации и пропаганде всех мыслимых душевных и физических пороков и уродств, выдавая их за "новую нормальность", кто требовал подаяния, демонстрируя на сетевых папертях культяпки и струпья, поставлены перед выбором — либо подаваться в управдомы, либо переходить на полуголодное существование. Да, ЛГБТ*, изгнанному из России (и поделом), только что зачитали приговор. Мы эти холерные вибрионы запретили. Ну а в Вашингтоне их лишили денег. И вот это — смертный приговор. Тот, что обжалованию не подлежит.В планетарные чаты ворвалась Меланья Трамп, вернее, ее первое официальное фото, размещенное на сайте Белого дома. И те, кто хейтил настоящих женщин (а не тех, которых клепали в операционных хирурги-франкенштейны), те, кто уничтожал репутации и карьеры гинекологов, не желавших осматривать бородатых "фемин", те, кто доставлял не по-детски советам директоров "бигфармы", поскольку мощные гормоноблокаторы давали невероятный рост прибыли и биржевых котировок, взвыли от боли и ужаса. Зрелая, ухоженная, богатая (ювелирный бизнес приносит ей миллионы) красавица. В наряде "black tie", пусть и без галстука, но в остальном заявленный дресс-код соблюден. Вплоть до камбербанда, пояса, который традиция велит надевать со смокингом.Вслед за ней начали перемывать косточки и второй леди — жене вице-президента Джея Ди Вэнса Уше Вэнс, урожденной Чулукури.Если бы те, кто дымится ненавистью, действительно стояли за женский успех и за женскую самореализацию, то, несомненно, аплодировали бы обеим. С неамериканскими корнями (Меланья — словенка, Уши — из семьи индийских иммигрантов), "понаехавшие" либо в первом, либо во втором поколении, достигшие высот в профессии абсолютно самостоятельно, без унылых и унизительных квот, потому что умны, привлекательны, трудолюбивы и талантливы, — чем они могут не угодить? А всем вышеперечисленным. Они не подчинились повестке либеральной глобалистской тусовки и добились всего сами. Эти женщины шли вразрез с текущей повесткой. И ничем и никому не обязаны. Именно это и бесит глобалистов, их Голливуд и подчиненные им медиа.В США на протяжении десятилетий женщин отучали любить мужчин, приучая ненавидеть их. Женщин заставляли прятать свои формы под уродливыми большеразмерными тряпками, убеждая, что ожирение есть шаг к осознанию "красоты тела". В круглосуточном режиме мужчины объявлялись "опасными тварями", "отвратительными и омерзительными животными". Феминистки, ЛГБТ*, больные на всю голову активистки строчили километры жалоб в соцсетях и тонны клеветнических судебных исков, направленных на фактическое уничтожение и самих мужчин, и маскулинного начала. В результате получили тысячи небоеспособных — зато трансгендерных — вояк, изуродованных подростков и социум, полностью лишенный каких бы то ни было опор.Мы на это смотрели со снисходительностью победителей. Потому что в их соцсетях тем временем вирусились роскошные наши красавицы, отважно демонстрирующие нежность и женственность, не стеснявшиеся желания нравиться и быть любимой. Мы всегда знали, что это рифмуется с чувством безопасности, которое дарит мужское присутствие. Наши мужчины защищают своих женщин, свои семьи, своих детей. Наши мужчины защищают свой дом. Они обороняют свою страну. И свободу любить — так и тех, как того хочет их маскулинная природа.Еще до начала СВО на поле идеологической битвы мы бросили вызов глобалистам. Мы сумели остановить промывку мозгов, запретив кому бы то ни было влезать туда, где женщина и мужчина любят друг друга, а значит, продолжают род.То, что американки обратили внимание, как себя ведут, одеваются и держат себя русские женщины, очевидно. Последние сто с лишним лет мы традиционно и прочно свободнее западниц (феминитив тут точно уместен). Проблемы, о которых в США ведется нескончаемый спор, у нас были решены в начале прошлого века. Женственность — при наличии беспримерных для западного образа жизни прав — не пострадала ни разу. Как и мужественность. Чтобы доказать компетентность, наличие таланта, квалификацию, никогда — что во времена СССР, что в нынешней Большой России — не вводились квоты, на самом деле унизительные. Не требовалась дурацкая, а порой и разрушительная для дела и для общества в целом инклюзия. Эта инклюзия не помогла спасти полыхавшие кварталы Лос-Анджелеса, она полностью разрушила такую цитадель, как Голливуд, и она выглядит жалкой, если посмотреть на нее, сняв очки политкорректности.Спецоперация, которую мы ведем вот уже три года, имеет не только военную составляющую. Идет глобальная битва, в которой мы защищаем наши идеи и ценности. И если жена американского президента выбрала такой облик, то наша победа уже одержана. Россия вновь спасла Америку, которой грозила смертельная опасность.От американцев и американок мы не ждем благодарности. Нам достаточно сознания нашей правоты.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/novyy-glava-pentagona--intellektual-i-krepkiy-khozyaystvennik-1053472617.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/lidov-ob-amerikanskikh-vyborakh-narod-skazal-reshitelnoe-net-netraditsionnym-tsennostyam--1052796941.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, сша