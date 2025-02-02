https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-44-ukrainskikh-drona-1053585043.html

Российские войска за сутки уничтожили 44 украинских дрона

Российские войска за сутки уничтожили 44 украинских дрона

Sputnik Абхазия

Также за сутки средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T15:10+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны России. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 БПЛА, 590 ЗРК, 20997 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/vsu-atakovali-shkolu-internat-v-ukrainskoy-sudzhe-1053582267.html

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