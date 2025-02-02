https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/rossiyskie-voyska-za-sutki-unichtozhili-44-ukrainskikh-drona-1053585043.html
Российские войска за сутки уничтожили 44 украинских дрона
Российские войска за сутки уничтожили 44 украинских дрона
Sputnik Абхазия
Также за сутки средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T15:10+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны России. Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 БПЛА, 590 ЗРК, 20997 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/vsu-atakovali-shkolu-internat-v-ukrainskoy-sudzhe-1053582267.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска за сутки уничтожили 44 украинских дрона
15:10 02.02.2025 (обновлено: 15:27 02.02.2025)
Также за сутки средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 44 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 БПЛА, 590 ЗРК, 20997 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин РСЗО, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники.