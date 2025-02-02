https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/sredstva-pvo-sbili-nad-rossiey-pyat-ukrainskikh-bpla-1053580763.html

Средства ПВО сбили над Россией пять украинских БПЛА

Средства ПВО сбили над Россией пять украинских БПЛА

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В ночь с 1 на 2 февраля средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников, сообщает... 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T09:00+0300

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. В ночь с 1 на 2 февраля средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами пять украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.В Белгородской области удар был нанесен по поселку Малиновка. В результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/vs-rf-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-gazo-energeticheskoy-infrastrukture-ukrainy-1053576011.html

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