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ЦИК Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России
ЦИК Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России
Sputnik Абхазия
В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. 02.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-02T17:17+0300
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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/organizatsiyu-izbiratelnogo-uchastka-obsudili-posol-abkhazii-i-ministr-pravitelstva-moskvy-1053564280.html
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новости, цик абхазии, россия, избирательные участки, выборы президента абхазии - 2025
новости, цик абхазии, россия, избирательные участки, выборы президента абхазии - 2025
ЦИК Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России
В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске.
СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России.
в Москве за кандидата в президенты республики можно будет проголосовать по адресу улица Шаболовка, 36
в Черкесске — в Доме культуры по адресу улица Гутякулова, 2Б.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек.