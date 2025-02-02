https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/tsik-abkhazii-adresa-izbiratelny-uchastok-1053585524.html

ЦИК Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России

ЦИК Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России

Sputnik Абхазия

В России откроют два участка для голосования — в Москве и Черкесске. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T17:17+0300

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2025-02-02T17:17+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии обнародовал адреса избирательных участков в России.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/organizatsiyu-izbiratelnogo-uchastka-obsudili-posol-abkhazii-i-ministr-pravitelstva-moskvy-1053564280.html

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новости, цик абхазии, россия, избирательные участки, выборы президента абхазии - 2025