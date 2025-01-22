https://sputnik-abkhazia.ru/20250122/svo-tsel-rossiyskikh-udarov-po-ukraine--kapitulyatsiya-protivnika-1053461294.html

СВО: цель российских ударов по Украине – капитуляция противника

СВО: цель российских ударов по Украине – капитуляция противника

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 22.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-22T10:01+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательНа исходе третьего года боевых действий цели российской СВО на Украине остаются неизменными. Вооруженные силы РФ продолжают эффективно уничтожать живую силу, боевую технику и другие объекты противника – на передовой и в глубоком оперативном тылу ВСУ. Для полного и окончательного устранения первопричин кризиса.Армия РФ за минувшие трое суток взяла под контроль еще более 50 квадратных километров территории. Натовские аналитики тревожно прогнозируют скорую потерю киевским режимом сразу нескольких городов. На пороге освобождения от украинской оккупации – Часов Яр, Покровск, Краматорск и Славянск. Ударная авиация ВКС России активнее уничтожает транспортные узлы и коммуникации ВСУ в сопредельной Днепропетровской области – очевидна необратимость крушения бандеровской логистики.Ослабевает сопротивление ВСУ в Харьковской области, где российские войска успешно ведут бои в городе Волчанске и в пригородах Купянска, расширяют Оскольский плацдарм, продвигаются в районе населенного пункта Зеленый Гай.Между тем, несколько стран Североатлантического альянса активно готовятся к прямому военному конфликту с Россией. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что боевые действия на Украине не закончатся "ни завтра, ни послезавтра" (вопреки позиции президента США Дональда Трампа), а угроза со стороны России будет существовать всегда. Неслучайно на украинском ТВД в составе Сил специальных операций ВСУ замечены французские спецназовцы.Норвегия и ряд других стран НАТО перебросили зенитные ракетные комплексы на военную базу в польском Жешуве, который остается главным центром снабжения ВСУ. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 20 января в очередной раз призвала президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия и отступить, то есть капитулировать.Заграница не поможетСША больше всех в НАТО "вложились" в организацию и финансирование украинского конфликта. Ощущая близость унизительного стратегического поражения коллективного Запада, в Вашингтоне заговорили о прекращении огня и достижении неких компромиссов на мирных переговорах России с киевским режимом – под покровительством американского президента Дональда Трампа. Последний допустил глухие угрозы в адрес президента РФ Владимира Путина и российской экономики.Российский президент Владимир Путин 20 января заявил о готовности обсуждать украинское урегулирование с Дональдом Трампом и подчеркнул: "Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса". Позиция России безупречна и неизменна: прочный мир в Европе может обеспечить лишь демилитаризация и денацификация Украины, возвращение иностранных войск НАТО в пределы 1997 года. А мирные переговоры, на которых так настаивает новая администрация Белого дома – всего лишь способ "сохранить лицо" США и альянса. "Отложить Россию на потом", чтобы подготовиться к войне с Китаем. Однако компромиссного мира с недобитыми бандеровцами и наглеющими от безнаказанности странами НАТО достичь невозможно. Подобный "механизм" лишь перенесет боевые действия из настоящего в недалекое будущее.Важно понимать, с кем сегодня воюет Россия. Недавнее зверское убийство солдатами ВСУ мирных жителей Русского Поречного требует не переговоров, а жестких действий Вооруженных сил РФ. Заметим, в украинской армии казни мирных жителей считаются явлением нормальным. И пресс-служба 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предельно цинично прокомментировала публикацию видео с убитыми в курском приграничье мирными, пожилыми русскими людьми: "Очень жаль, что появляются видосы от русни с курщины… Что вы хотите? Это война. А узкие бабки и деды – враги. Были бы там дети против нас – и с ними охотно бы сделали то же самое. Никакой пощады орки не заслуживают. И жалеть их не надо. Тут разве что другой вопрос – почему эти видосы всплыли. Этого не должно было случиться".Бандеровцы 79-й ДШБ заслуживают возмездия, без сроков давности. И все же они – лишь мрачные выродки западной идеологии (США и НАТО). Помнится, в одном из американских фильмов про супергероя Джейсона Борна старший офицер популярно изложил бойцу спецназа (на Ближнем Востоке) мораль Пентагона и ЦРУ: "Ты знаешь, кто такой искупитель? Это мы с тобой, пожирающие моральные нечистоты нашей страны. И мы хороним их глубоко внутри себя, чтобы сохранить чистоту высшей цели. Такая работа. Нам не может быть оправдания, но без нас никак не обойтись".Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин вчера прокомментировал заявления Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта: "Его начали США, и Вашингтон может легко его завершить. Для этого достаточно прекратить поставки американского оружия Киеву и запретить такие поставки европейским странам".Депутат Госдумы генерал Виктор Соболев заметил: "От Трампа ничего хорошего не жду. У него будет более жесткая политика в отношении России. Он сейчас Канаду и Гренландию приберет, а потом...". Генерал не завершил свою мысль. Вероятно, потом Вашингтон займется Китаем, но и Россию не забудет. США и вся Западная Европа смертельно нуждаются в природных ресурсах, и эта "жажда" десятилетиями толкает их к войнам в разных точках планеты.Суверенитет и обороноспособность РФ не могут зависеть от добрых намерений или злой воли Вашингтона, от планов или стратегий НАТО. Цель российских ударов по объектам ВСУ на Украине – капитуляция (полная нейтрализация) противника. Иначе неизбежно отложенное продолжение СВО на качественно новом витке эскалации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина