https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/abkhaziya-i-rossiya-provedut-peregovory-o-dopobemakh-kommercheskogo-peretoka-elektroenergii-1053593795.html
Абхазия и Россия проведут переговоры о допобъемах коммерческого перетока электроэнергии
Абхазия и Россия проведут переговоры о допобъемах коммерческого перетока электроэнергии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии, результаты будут в... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T11:53+0300
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электроснабжение
черноморэнерго
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии, результаты будут в течение недели. Об этом Sputnik сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Вносить изменения в действующий шестичасовой график отключений электричества пока не планируется. Все будет зависеть от того, какой объем поставок электроэнергии будет готова выделить Россия, добавил Джинджолия. Республика с 23 декабря получает гуманитарный переток электричества из России, суммарно он составляет 327 миллионов кВт⋅ч. И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба заявлял, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "ИнтерРао" о продлении перетока электроэнергии. По его словам, оставшаяся часть соцперетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/novyy-shestichasovoy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-vvedut-v-abkhazii-s-9-yanvarya-1053372099.html
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абхазия, россия, электроснабжение, черноморэнерго
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии, результаты будут в течение недели. Об этом Sputnik сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
По его словам, соцпереток закончится ориентировочно 12 февраля. Речь идет о коммерческом перетоке, источники финансирования которого пока не определены.
Вносить изменения в действующий шестичасовой график отключений электричества пока не планируется. Все будет зависеть от того, какой объем поставок электроэнергии будет готова выделить Россия, добавил Джинджолия.
Республика с 23 декабря получает гуманитарный переток электричества из России, суммарно он составляет 327 миллионов кВт⋅ч.
И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба заявлял, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "ИнтерРао" о продлении перетока электроэнергии. По его словам, оставшаяся часть соцперетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале.