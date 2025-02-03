https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/abkhaziya-i-rossiya-provedut-peregovory-o-dopobemakh-kommercheskogo-peretoka-elektroenergii-1053593795.html

Абхазия и Россия проведут переговоры о допобъемах коммерческого перетока электроэнергии

Абхазия и Россия проведут переговоры о допобъемах коммерческого перетока электроэнергии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии, результаты будут в... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T11:53+0300

2025-02-03T11:53+0300

2025-02-03T12:06+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

электроснабжение

черноморэнерго

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Абхазия и Россия ведут переговоры об организации дополнительных объемов коммерческого перетока электроэнергии, результаты будут в течение недели. Об этом Sputnik сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Вносить изменения в действующий шестичасовой график отключений электричества пока не планируется. Все будет зависеть от того, какой объем поставок электроэнергии будет готова выделить Россия, добавил Джинджолия. Республика с 23 декабря получает гуманитарный переток электричества из России, суммарно он составляет 327 миллионов кВт⋅ч. И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба заявлял, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "ИнтерРао" о продлении перетока электроэнергии. По его словам, оставшаяся часть соцперетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/novyy-shestichasovoy-grafik-otklyucheniy-elektrichestva-vvedut-v-abkhazii-s-9-yanvarya-1053372099.html

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