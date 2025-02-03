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Ахба о первой половине февраля: мощной волны холода не будет
Ахба о первой половине февраля: мощной волны холода не будет
Sputnik Абхазия
Какая погода нас ждет в первой половине февраля, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T17:00+0300
2025-02-03T17:00+0300
2025-02-03T17:00+0300
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Ахба о первой половине февраля: мощной волны холода не будет
Sputnik Абхазия
Ахба о первой половине февраля: мощной волны холода не будет
Погода в начале февраля будет неустойчивой, ожидаются осадки разной интенсивности и продолжительности, сказала синоптик.По информации Ахба, 4 февраля ожидается дождь, местами даже дождь со снегом. Дневные температуры от +3 до +9, а ночные от -2 до +3."Мощной волны холода не будет", – сказала Ахба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Ахба о первой половине февраля: мощной волны холода не будет
Какая погода нас ждет в первой половине февраля, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.
Погода в начале февраля будет неустойчивой, ожидаются осадки разной интенсивности и продолжительности, сказала синоптик.
По информации Ахба, 4 февраля ожидается дождь, местами даже дождь со снегом. Дневные температуры от +3 до +9, а ночные от -2 до +3.
"Мощной волны холода не будет", – сказала Ахба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.