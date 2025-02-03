https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/avidzba-na-ukraine-pytayutsya-perevernut-istoriyu-1053601327.html
Авидзба: на Украине пытаются перевернуть историю
Авидзба: на Украине пытаются перевернуть историю
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Киев пытается перевернуть историю Великой Отечественной войны и уничтожить все советское, заявил в эфире радио Sputnik командир "Дикой... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Киев пытается перевернуть историю Великой Отечественной войны и уничтожить все советское, заявил в эфире радио Sputnik командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба.Авидзба добавил, что именно это и стало причиной того, почему добровольцы из Абхазии отправились защищать Донбасс."Запад говорит, что он "освобождал Европу". Но мы же помним, как было на самом деле. Как мы могли не пойти туда (на СВО, прим.) защищать нашу общую историю?" - отметил он.Авидзба добавил, что 30 лет назад абхазский народ одержал в войне с Грузией победу, о которой так долго мечтал, но нужно было оставить эти мечты и начать восстанавливать то, что было разрушено."Мы 30 лет на наши разрушенные дома смотрим и говорим: это после войны. Я приглашаю тех, кто так говорит в Мариуполь. Полумиллионный город был полностью разрушен и его восстановили менее чем за год", - заявил он. По словам командира, сегодня Мариуполь живет полноценной жизнью, в то время как у Абхазии нет сил и средств на то, чтобы восстановить разрушенное.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/svyazi-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-vyderzhali-proverku-istoriey-schitaet-boets-svo-1053575126.html
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Киев пытается перевернуть историю Великой Отечественной войны и уничтожить все советское, заявил в эфире радио Sputnik командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба.
"Есть абхазы — герои СССР. Это наша общая история с Россией", - подчеркнул он.
Авидзба добавил, что именно это и стало причиной того, почему добровольцы из Абхазии отправились защищать Донбасс.
"Запад говорит, что он "освобождал Европу". Но мы же помним, как было на самом деле. Как мы могли не пойти туда (на СВО, прим.) защищать нашу общую историю?" - отметил он.
Авидзба добавил, что 30 лет назад абхазский народ одержал в войне с Грузией победу, о которой так долго мечтал, но нужно было оставить эти мечты и начать восстанавливать то, что было разрушено.
"Мы 30 лет на наши разрушенные дома смотрим и говорим: это после войны. Я приглашаю тех, кто так говорит в Мариуполь. Полумиллионный город был полностью разрушен и его восстановили менее чем за год", - заявил он.
По словам командира, сегодня Мариуполь живет полноценной жизнью, в то время как у Абхазии нет сил и средств на то, чтобы восстановить разрушенное.