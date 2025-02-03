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Авидзба рассказал, кого поддержит на президентских выборах в Абхазии
Авидзба рассказал, кого поддержит на президентских выборах в Абхазии
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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T19:03+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, что поддержит кандидатуру Бадры Гунба на выборах президента Абхазии. Авидзба добавил, что поддерживал Бадру Гунба в 2017 году, когда тот участвовал в выборах в Народное Собрание республики. "Я, как Ахра Авидзба, свой выбор сделал. Я с этими людьми," - заявил командир.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На высокий пост претендуют пятеро кандидатов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/khintba-abkhaziya-zhdet-ot-novogo-prezidenta-politicheskoy-i-pravovoy-stabilizatsii--1053597584.html
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абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, новости, выборы президента абхазии - 2025
Авидзба рассказал, кого поддержит на президентских выборах в Абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, что поддержит кандидатуру Бадры Гунба на выборах президента Абхазии.
"Я верю в его чистоту. У него есть команда. А в лагерях других кандидатов есть личности, которых вообще нельзя допускать куда-либо", — сказал он.
Авидзба добавил, что поддерживал Бадру Гунба в 2017 году, когда тот участвовал в выборах в Народное Собрание республики.
"Я, как Ахра Авидзба, свой выбор сделал. Я с этими людьми," - заявил командир.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На высокий пост претендуют пятеро кандидатов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.