https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/avidzba-rasskazal-kogo-podderzhit-na-prezidentskikh-vyborakh-v-abkhazii-1053600133.html

Авидзба рассказал, кого поддержит на президентских выборах в Абхазии

Авидзба рассказал, кого поддержит на президентских выборах в Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T19:03+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Командир "Дикой дивизии Донбасса" Ахра Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, что поддержит кандидатуру Бадры Гунба на выборах президента Абхазии. Авидзба добавил, что поддерживал Бадру Гунба в 2017 году, когда тот участвовал в выборах в Народное Собрание республики. "Я, как Ахра Авидзба, свой выбор сделал. Я с этими людьми," - заявил командир.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На высокий пост претендуют пятеро кандидатов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/khintba-abkhaziya-zhdet-ot-novogo-prezidenta-politicheskoy-i-pravovoy-stabilizatsii--1053597584.html

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