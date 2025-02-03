https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/khintba-abkhaziya-zhdet-ot-novogo-prezidenta-politicheskoy-i-pravovoy-stabilizatsii--1053597584.html

Хинтба: Абхазия ждет от нового президента политической и правовой стабилизации

Хинтба: Абхазия ждет от нового президента политической и правовой стабилизации

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Абхазия ждет от нового президента политической, экономической и правовой стабилизации, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор... 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T14:53+0300

2025-02-03T14:53+0300

2025-02-03T14:53+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Абхазия ждет от нового президента политической, экономической и правовой стабилизации, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. По его словам, без сотрудничества с Россией республика не добьется никаких целей. Он подчеркнул, что стабилизация ситуации в республике должна происходить в рамках закона и конституционных норм. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/vzaimnyy-interes-khintba-o-vazhnosti-politicheskoy-stabilnosti-gosudarstva-1053564151.html

абхазия

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Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025