https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/khintba-abkhaziya-zhdet-ot-novogo-prezidenta-politicheskoy-i-pravovoy-stabilizatsii--1053597584.html
Хинтба: Абхазия ждет от нового президента политической и правовой стабилизации
Хинтба: Абхазия ждет от нового президента политической и правовой стабилизации
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Абхазия ждет от нового президента политической, экономической и правовой стабилизации, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор... 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T14:53+0300
2025-02-03T14:53+0300
2025-02-03T14:53+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/02/1053038785_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_b06dab649386da898cb106d9d6ca2265.jpg
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Абхазия ждет от нового президента политической, экономической и правовой стабилизации, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. По его словам, без сотрудничества с Россией республика не добьется никаких целей. Он подчеркнул, что стабилизация ситуации в республике должна происходить в рамках закона и конституционных норм. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/vzaimnyy-interes-khintba-o-vazhnosti-politicheskoy-stabilnosti-gosudarstva-1053564151.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/02/1053038785_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_9b01b28b0c622273ec158df3b78f7dc7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, выборы президента абхазии - 2025
Хинтба: Абхазия ждет от нового президента политической и правовой стабилизации
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Абхазия ждет от нового президента политической, экономической и правовой стабилизации, заявил в эфире радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
"Это обеспечит нам, конечно, рост нашего имиджа в глазах стратегического партнера, Российской Федерации. Обеспечит нам внутреннее развитие и более интенсивное взаимодействие с Россией по всем направлениям", — добавил Хинтба.
По его словам, без сотрудничества с Россией республика не добьется никаких целей.
Он подчеркнул, что стабилизация ситуации в республике должна происходить в рамках закона и конституционных норм.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.