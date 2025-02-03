https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/ekspeditsiyu-tsentra-obrazovaniya-i-nauki-mgu-organizovali-pri-agu-1053603100.html

Экспедицию Центра образования и науки МГУ организовали при АГУ

Экспедицию Центра образования и науки МГУ организовали при АГУ

Sputnik Абхазия

Сейчас ученые работают на территории Сухума и восточных районов Абхазии. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-03T21:22+0300

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Научная экспедиция Центра науки и образования МГУ организована при Абхазском госуниверситете, сообщили в отделе информации и медиакоммуникаций АГУ.Всего в работе принимают участие около 60 человек: студенты и педагоги факультета географии и туризма АГУ, российские географы, геологи, биологи, химики и гидрологи, сотрудники Института экологии АНА. В прошлом году экспедиция исследовала территории Пицундского мыса и Мюссерской возвышенности. "Абхазия – морская страна, ее побережье простирается более чем на 200 километров. Общее число водотоков рек – 4,5 тысячи и все эти динамические процессы, конечно же, оказывают влияние на хозяйственную деятельность... Наши коллеги владеют современными методами научных исследований, что очень полезно как для наших специалистов, так и студентов", – сказал директор Института экологии Роман Дбар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/ekologi-rasskazali-okazhet-li-razliv-mazuta-v-chernom-more-vliyanie-na-abkhaziyu-1053407455.html

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