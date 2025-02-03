https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/glava-yuto-proinspektiroval-rabotu-pogranpunkta-adler-1053602578.html
Глава ЮТО проинспектировал работу погранпункта "Адлер"
Глава ЮТО проинспектировал работу погранпункта "Адлер"
Sputnik Абхазия
Летом границу между Россией и Абхазией в обоих направлениях в сутки пересекает более 13 тысяч транспортных средств и 70 тысяч человек. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-03T21:01+0300
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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба ФТС России. "Адлер" — самый загруженный пункт пропуска в России. В курортный сезон его пропускная способность превышает допустимые показатели в 7 раз. Ранее первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/bolee-10-milliardov-rubley-vydeleno-na-rekonstruktsiyu-kpp-adler-1053580888.html
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государственная граница, россия, абхазия
государственная граница, россия, абхазия
Глава ЮТО проинспектировал работу погранпункта "Адлер"
Летом границу между Россией и Абхазией в обоих направлениях в сутки пересекает более 13 тысяч транспортных средств и 70 тысяч человек.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев проинспектировал работу пункта пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба ФТС России.
Вместе с представителями Минтранса, "Росгранстроя", Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю и других органов он обсудил вопросы реконструкции пункта — увеличение пропускной способности, развитие инфраструктуры, техобеспечение, создание условий для бесперебойной работы и координации всех служб.
"Адлер" — самый загруженный пункт пропуска в России. В курортный сезон его пропускная способность превышает допустимые показатели в 7 раз.
Ранее первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что на реконструкцию пункта будет выделено 10 миллиардов рублей. Проект реализуют поэтапно, первые заметные изменения можно будет увидеть в этом турсезоне.